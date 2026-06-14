Singurul sat din România care este mai mare decât Bucureștiul. Câți locuitori are.

Există un sat în România care este mai mare decât Bucureștiul. Este vorba despre Jina, o comună din Mărginimea Sibiului (județul Sibiu) formată dintr-un singur sat. Jina depășește Capitala ca suprafață (întindere teritorială), nu ca număr de locuitori.

Iată cum arată o comparație directă între cele două

București: 228 kmp și 1,7 milioane locuitori

Jina: 315 kmp și 3.700 locuitori

De ce este atât de mare?

Satul este cunoscut în special pentru tradiția sa pastorală foarte veche. Deși vatra satului (zona unde sunt construite casele) se află la o altitudine de aproximativ 1.000 de metri, hotarele administrative ale localității se întind până pe crestele munților, la peste 2.200 de metri altitudine. Oamenii au avut nevoie de acest teritoriu uriaș de-a lungul secolelor pentru pășunatul oilor și pentru stâne. Distanța de la centrul satului până la cea mai îndepărtată margine a hotarului este de aproximativ 80 de kilometri.

Arhitectura este specifică zonei Mărginimii. Casele sunt răsfirate, cu gospodării tradiționale și o viață rurală care a păstrat multe obiceiuri vechi. În trecut, localnicii practicau intens transhumanța, adică deplasarea sezonieră cu turmele de oi între zonele de munte și cele de câmpie.

Peisajele zonei sunt deosebite și îi uimesc pe mulți dintre cei ce vizitează satul. De asemenea, izolarea relativă a contribuit la păstrarea identității culturale.