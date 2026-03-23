Un vlogger celebru a vizitat un sat idilic care plătește oamenilor 24.000 de lire sterline pentru a se muta acolo. Care sunt cerințele

Un sat pitoresc, cu priveliști care par desprinse dintr-o carte poștală, oferă celor care se mută acolo 27.000 de euro (24.000 de franci elvețieni). Deși poate să pară un vis, un vlogger de călătorii a mers chiar acolo pentru a vedea despre ce este vorba și a fost uimit de ceea ce a putut afla.

Satul Albinen, situat în sud-vestul Elveției, în cantonul Valais, are doar 262 de locuitori. Oamenii au ales ca cei care se mută în satul lor să primească suma de 25.000 de franci elvețieni, relatează Express.

Un vlogger celebru a vizitat un sat idilic care plătește oamenilor 24.000 de lire sterline pentru a se muta acolo

Ben Morris a pornit în Alpii Elvețieni pentru a investiga o locație care a suferit din cauza unei populații în scădere și, în încercarea de a-i crește numărul, orașul a oferit un stimulent financiar celor care își stabilesc reședința acolo.

La sosire, a observat că în sat era „o liniște totală”, dar în timp ce explora străzile înguste și se bucura din nou de priveliști, a fost uluit.

În videoclipul postat pe canalul său omonim de YouTube, el a spus: „De fapt, nu aveam de gând să vin în acest oraș. M-am simțit atât de obosit și mizerabil în această dimineață. Dar doar faptul că pot sta aici chiar acum și să admir această priveliște. Merită în sine.”

El a spus: „Știu la ce vă gândiți cu toții. Acest sat pare uimitor. Cum te înscrii pentru a primi banii? Din păcate, există câteva cerințe. Asta îl face puțin mai puțin atractiv. Trebuie să achiziționați, să construiți sau să renovați substanțial o locuință principală în Albinen, cu o valoare minimă de 200.000 de franci elvețieni. Această locuință trebuie să fie reședința principală. Nu poate fi o casă de vacanță. Și aceasta este destul de nebunească.”

