Satul în care au mai rămas doar 20 de locuitori. Cel mai tânăr are 22 de ani

Un sat din județul Satu Mare mai are doar 20 de locuitori, iar cel mai tânăr are doar 22 de ani.

În satul Istrău mai locuiesc permanent doar 20 de persoane. În rest, multe dintre case au devenit locuințe de vacanță, iar proprietarii vin acasă doar în weekend, potrivit Portalsm.

„Suntem aproximativ 20 de persoane stabile. În rest, îs care vin doar în weekend, au case de vacanțe. Majoritatea de aici se ocupă cu agricultura. Care nu, fac naveta în oraș, numai că drumul îi rău, își sparg cauciucurile”, spune cel mai tânăr locuitor din sat, care are doar 22 de ani.

Viața locuitorilor este destul de dificilă, în special pentru cei în vârstă. „Dacă nu vine nimeni, nu au mâncare, nu au pâine, nu au nimic. Au grădină, dar alimente nu au. De multe ori trebuie să meargă cineva după cumpărături pentru ei”, mai spune tânărul.

Cu ce probleme se confruntă localnicii

Cei care nu au locuri de muncă la oraş se ocupă cu agricultura. Tânărul sătmărean descrie o realitate cu care se confruntă mulţi, mai ales cei de vârsta lui, aflaţi la început de drum. „Am încercat să mă angajez undeva, numai că nu se merită pe salariu de 3.000 de lei. Motorina îi scumpă, mai faci o pană și alea îs scumpe, cauciucurile”.

