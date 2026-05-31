Șoșoacă a petrecut cu un dans alături de Călușari. Imagini

Ruxandra Radulescu
Senatoarea Diana Șoșoacă a celebrat „Ziua românilor de pretutindeni” la mănăstirea Plăviceni din Teleorman, unde, a dat o masă mare pentru toți susținătorii prezenți. Punctul culminant al evenimentului a fost momentul când Șoșoacă a început să danseze alături de Călușari.

De „Ziua românilor de pretutindeni”, Diana Șoșoacă a organizat un eveniment la mănăstirea Plăviceni din Teleorman, la care au luat parte susținătorii. Momentul a avut o dublă semnificație, întrucât, cu ocazia Rusaliilor, a fost comemorat și Mihai Viteazul, care este îngropat la acest lăcaș de cult.

Diana Șoșoacă: „Nu-ți merge bine la masă, dacă de Rusalii, nu îți joacă Călușarii.”

Evenimentul a inclus și o scenă, pe care Diana Șoșoacă și-a făcut apariția, îmbrăcată în costum popular și cu un drapel tricolor în mână. Aceasta i-a îndemnat pe cei prezenți să vină aprope de scenă, deoarece urmează un moment special. „Lăsați mâncarea”, le-a spus Șoșoacă oamenilor.

„Este un moment mult prea important ca să-l pierdeți la masă. Și nu-ți merge bine la masă, dacă de Rusalii nu îți joacă Călușarii. Haideți odată de la mese! Lăsați mâncarea!”, le-a strigat Diana Șoșoacă oamenilor.

Pe scenă, a apărut o trupă de călușari, care a început să cânte și să danseze, iar Diana Șoșoacă s-a arătat extrem de încântată. Senatoarea s-a pus pe dans chiar în fața scenei, în timp publicul o filma. Petrecerea a continuat cu muzică tradițională, mâncare, sucuri și înghețată.

FOTO/VIDEO: Facebook

