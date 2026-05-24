Sportivii din Rusia și Belarus, reprimiți în competiții de Federația Europeană de Gimnastică

Într-un comunicat oficial, Federația Europeană de Gimnastică a anunțat că va urma decizia forului internațional de a ridica toate restricțiile privind participarea sportivilor din Rusia și Belarus la competiții.

Măsura vine după ce Federația Internațională de Gimnastică a decis, în urmă cu șase zile, eliminarea completă a regulilor speciale introduse anterior pentru sportivii din cele două țări.

Decizia, luată prin vot electronic

Așa-numitele „reguli ad-hoc” au încetat imediat, a transmis FEG.

„După decizia World Gymnastics de a ridica toate restricțiile aplicabile participării sportivilor din Rusia și Belarus, deoarece regulile ad-hoc nu mai sunt în vigoare, Federația Europeană de Gimnastică va urma această hotărâre”, se arată în comunicatul publicat duminică de forul continental.

Decizia a fost luată în cadrul unei reuniuni extraordinare online a Comitetului Executiv, de joi, urmată de vot electronic timp de 48 de ore.

Forul european precizează că hotărârea va trebui ratificată într-o Adunare Generală extraordinară, care va fi convocată în perioada următoare.

Sportivii ruși și belaruși au fost excluși din majoritatea competițiilor sportive în contextul războiului început de Vladimir Putin în Ucraina. La Jocurile Olimpice de iarnă din februarie, CIO le-a permis să participe sub statut neutru, însă la Jocurile Paralimpice au putut concura cu drapelele naționale.

