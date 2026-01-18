Pisicile cu cei mai fascinanți ochi. Cine conduce în clasamentul Fundației Mondiale a Animalelor

Fundația Mondială a Animalelor a făcut un clasament inedit al raselor de pisici cu cei mai frumoși ochi. De la albastru, galben sau verde, irisul felinelor oportuniste fascinează, induioșează, hipnotizează sau dă fiori reci. Privirea lor poate fi cerșetoare sau amenințătoare, în funcție de starea de spirit sau interes, lucru pe care îl știe fiecare posesor.

Ochii pisicilor sunt adesea primul lucru care ne captează atenția – strălucitori, expresivi și fascinanți. De la albastru glacial la auriu intens și verde viu, culoarea ochilor felinelor adaugă un plus de frumusețe și mister, publică Pets&Cats.

Aceste culori uimitoare din punct de vedere vizual sunt rezultatul unor combinații genetice fascinante care variază în funcție de rasă, modelul blănii și strămoși.

În lumea felină, anumite rase sunt cunoscute în special pentru ochii lor hipnotizanți. Unele afișează nuanțe intense de albastru-safir, care par aproape luminoase, în timp ce altele se mândresc cu nuanțe de chihlimbar, verde-smarald sau chiar culori diferite (heterocromie). În multe cazuri, culoarea ochilor este strâns legată de trăsăturile specifice rasei, citează G4Media.

În clasamentul care aliniază șase rase conduc siamezele, cu ochii lor albaștri. Sunt urmate Van turcească, cea ceacâră, albastru și verde sau chihlimbariu, Bengalez ,acvamarin, Albastru de Rusia cu ochii de smarald, British Shorthair cu ochi de pluș și Persană cu ochii maronii sau smarald.

