Cum să nu le iubești? Pisicile ar putea ajuta oamenii să scape de o boală oribilă

Oamenii de știință au scos la iveală legături genetice uluitoare între pisică și cancerul uman. Descoperirea ar putea schimba din temelii tratamentul pentru cancer, atât în cazul pisicuțelor, cât și al oamenilor.

Cum să nu le iubești? Pisicile „luptă” cu cancerul stăpânului

Potrivit savanților citați de sciencedaily.com, genetica cancerului la pisici nu mai reprezintă un mister veterinar, după realizarea celui mai mare studiu despre tumorile la pisicile domestice.

Tumorile la feline, puternic asemănătoare cu cancerul la oameni

Savanții au analizat mostre de tumori de la 500 de pisici din cinci țări. Medicii au analizat mutațiile genetice care implică dezvoltarea cancerului și au descoperit multe din aceleași tipuri de cancer care afectează atât oamenii, cât și câinii.

Una din cele mai mari descoperiri vizează cancerul mamar agresiv la pisici.

În acest caz, cea mai afectată genă este FBXW7. În privința cancerului de sân la femei, mutațiile din FBXW7 sunt asociate cu rezultate mai slabe, potrivindu-se îndeaproape cu ceea ce au observat cercetătorii la pisici.

Ei au identificat similarități între cancerul la pisici și la oameni, care afectează sângele, oasele, plămânii, pielea, tractul gastrointestinal și sistemul nervos central.

Deoarece pisicile domestice locuiesc, de regulă, în aceeași casă cu stăpânul, savanții spun că unele riscuri legate de cancer apar din expunerea comună la mediul înconjurător.

Cercetătorii mai spun că de pe urma rezultatelor acestor studii ar putea beneficia atât oamenii, cât și câinii și pisicile. Abordarea „O singură medicină pentru toți” poate face legătura între sănătatea oamenilor și a animalelor, explică aceștia.

