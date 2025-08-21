Motivul pentru care PISICILE nu pot trăi fără carne animală și sunt mai pretențioase la mâncare spre deosebire de câini

Câinii și pisicile adoră să mănânce carne. Însă, dieta câinelui poate fi ușor variată, incluzând grâu, fructe și legume. Pisicile au nevoie de mai multă carne. Dacă un stăpân i-ar impune pisicii să consume produse vegetale, nu ar putea să supraviețuiască.

De ce câinii și pisicile au diete diferite? Totul s-ar datora evoluției!

Câinii sunt „omnivori”

Câinele, la fel ca lupii și coioții din familia „Canidae”, un animal care umblă în haită, pe distanțe lungi, a putut să supraviețuiască în vremuri de secetă după ce a adoptat o dietă variată. Primii „câini” au evoluat dintr-o specie de lupi domesticiți (acum dispărută) în urmă cu circa 20.000 – 15.000 de ani.

Folosiți la apărat turmele de oi și capre, puși să păzească locuințele, câinii au experimentat un stil de viață mai aspru și au fost hrăniți cu resturi din toate felurile de preparate gătite. Câinii sunt considerate animale omnivore, la fel ca urșii, cimpanzeii, urșii și oamenii. Câinii pot extrage energie din fibre, grăsimi și carbohidrați. Nu au nevoie de proteine.

Pisicile sunt „carnivore”

Pisicile, care au fost domesticite în urmă cu 9.000 – 4.000 de ani, și-au păstrat abilitățile de a sări peste obstacole sau de a se urca în copaci, clădiri și garduri pentru a vâna șoareci și păsări. Spre deosebire de majoritatea câinilor, pisicile din marea familie „felidae” încă mai au instinctul de vânător prezervat de la strămoșii lor comuni din care se trag tigrii, leoparzii și leii.

Felinele nu pot digera legume și grâu. În schimb, adoră carnea de pește și pasăre, și carnea de vită sau porc, dar tăiată în porții mici.

După o asemenea evoluție, pisicile încă au nevoie de nutrienții esențiali și proteine care se regăsesc numai în carne animală. Potrivit, hrana pisicilor trebuie să conțină mari cantități de „taurină” (care se găsește în carne), un aminoacid esențial pentru ca acestea să fie sănătoase și energice. Ele nu pot converti beta carotenul în Vitamina A, precum o face cățelul, și au mai multă nevoie de proteine, de anumite vitamine și acizi grași.

Pisicile au un organism care permite un proces de descompunere a proteinelor în aminoacizi mai rapid. Deși au un metabolism mai rapid, pisicile au mult mai puține papile gustative (470) spre deosebire de câini (1.700). Ele nu simt gustul dulce. Câinii nu pot mânca hrană de pisici, riscând să facă indigestie.

Sursa Foto: Envato

Autorul recomandă: Pisicile suferă de DEMENȚĂ la fel ca oamenii. Descoperirea ar putea oferi speranțe pentru tratamente noi împotriva bolii Alzheimer