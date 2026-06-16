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Țările cu cele mai extinse rețele de cale ferată de mare viteză. China domină clasamentul

Țările cu cele mai extinse rețele de cale ferată de mare viteză. China domină clasamentul
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Țările cu cele mai extinse rețele de cale ferată de mare viteză. China domină clasamentul.

În ultimele două decenii, calea ferată de mare viteză a evoluat de la o tehnologie de transport de nișă la un element central al strategiilor naționale de infrastructură.

Țările au dezvoltat aceste rețele din motive diferite, de la reducerea cererii pentru zborurile interne până la îmbunătățirea conexiunilor dintre principalele centre economice. Rezultatul este o diferență semnificativă între statele care au investit masiv în trenurile de mare viteză și cele care au rămas în mare parte pe margine, conform Visual Capitalist.

Acest clasament prezintă țările în funcție de lungimea rețelelor de cale ferată de mare viteză aflate în exploatare, folosind date din 2024 ale Uniunii Internaționale a Căilor Ferate (UIC). În general, termenul de cale ferată de mare viteză se referă la linii pentru transportul de pasageri pe care trenurile pot circula cu viteze de cel puțin 200 km/h, inclusiv celebrele trenuri-buletă Shinkansen din Japonia.

Sursă foto: Shutterstock

Clasamentul țărilor

  1. China – 40.493 km
  2. Spania – 3.993 km
  3. Japonia – 3.146 km
  4. Franța – 2.735 km
  5. Germania – 1.631 km
  6. Turcia – 1.232 km
  7. Finlanda – 1.120 km
  8. Italia – 921 km
  9. Suedia – 895 km
  10. Coreea de Sud – 873 km
  11. Statele Unite ale Americii – 735 km
  12. Arabia Saudită – 449 km
  13. Austria – 254 km
  14. Polonia – 224 km
  15. Belgia – 209 km
  16. Maroc – 186 km
  17. Elveția – 176 km
  18. Regatul Unit – 113 km
  19. Țările de Jos (Olanda) – 90 km
  20. Serbia – 78 km
  21. Danemarca – 56 km

China – gigantul transportului feroviar de mare viteză

China a construit 40.493 km de cale ferată de mare viteză. Astfel, are o rețea mai mare decât toate celelalte țări la un loc. Spania, aflată pe locul al doilea la nivel mondial, operează mai puțin de o zecime din această lungime.

Extinderea rețelei feroviare chineze reprezintă unul dintre cele mai ample proiecte de infrastructură din istoria modernă. Începând cu sfârșitul anilor 2000, țara și-a conectat rapid marile orașe printr-o rețea națională menită să reducă timpul de călătorie și să stimuleze creșterea economică. Rețeaua leagă importante zone metropolitane, inclusiv Guangzhou, Shanghai și Wuhan.

Rețeaua de mare viteză a Chinei se extinde în toate provinciile țării, precum și în Hong Kong, deși Macao rămâne neconectat la această infrastructură până în 2026. Ruta Beijing–Tianjin, inaugurată în 2008, a fost prima linie feroviară de mare viteză destinată transportului de pasageri din China.

Sursă foto: Shutterstock

Spania, campioana Europei la trenuri de mare viteză

În Europa, nicio țară nu a dezvoltat o rețea de mare viteză mai extinsă decât Spania, care dispunea de 3.993 km de linii în exploatare în 2024.

Linia de mare viteză Barcelona–Madrid, inaugurată tot în 2008, a contribuit la reducerea emisiilor de carbon, deoarece mulți călători au ales trenul în locul curselor aeriene pe distanțe scurte între cele două mari orașe ale țării.

Spre deosebire de sistemul Chinei, orientat în mare parte de-a lungul coastelor, rețeaua spaniolă este concentrată în jurul Madridului, aflat în centrul țării. Acest model creează însă un dezavantaj pentru călătorii care doresc să evite capitala, precum cei care se deplasează între Barcelona și Valencia sau între Alicante și Málaga.

Lipsa trenurilor de mare viteză în Americi

Dintre cele mai mari zece rețele de acest tip din lume, opt se află în Europa sau Asia, ceea ce evidențiază concentrarea puternică a acestei infrastructuri, în ciuda deceniilor de discuții privind extinderea sa în alte regiuni.

În Africa, principala provocare a fost lipsa resurselor. Marocul, cu 186 km de cale ferată de mare viteză, este singura țară de pe continent care dispune de o astfel de infrastructură în exploatare în 2024, în timp ce alte state au acordat prioritate unor proiecte de infrastructură considerate mai urgente.

În Americi, dezvoltarea trenurilor de mare viteză a fost încetinită de sisteme de transport care favorizează autostrăzile și deplasarea cu automobilul în detrimentul transportului feroviar interurban. Statele Unite au doar 735 km de cale ferată de mare viteză în exploatare, iar proiectele mult așteptate din California nu au fost încă finalizate.

Sursă foto: Shutterstock

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