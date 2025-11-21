Prima pagină » Știri externe » Chinezii au construit cel mai rapid tren din lume, care a depășit trenurile japoneze și germane. Care este viteza amețitoare cu care circulă

Chinezii au construit cel mai rapid tren din lume, care a depășit trenurile japoneze și germane. Care este viteza amețitoare cu care circulă

21 nov. 2025, 12:28, Știri externe
Chinezii au construit cel mai rapid tren din lume, care a depășit trenurile japoneze și germane. Care este viteza amețitoare cu care circulă

China a dezvăluit prototipul CR450, capabil să atingă 450 km/h în teste și să funcționeze comercial cu 400 km/h. Cu inovații tehnologice unice și un design revoluționar, el își depășește concurenții din Japonia și Germania.

China a făcut un pas uriaș în revoluția transportului feroviar odată cu debutul prototipurilor sale CR450, noul tren de mare viteză care promite să redefinească limitele vitezei pe șine.

Cu o viteză de testare de până la 450 de kilometri pe oră și o viteză operațională planificată de 400 km/h , această nouă dezvoltare tehnologică ar putea deveni cel mai rapid tren commercial de pe planetă, depășind celebrele trenuri japoneze de mare viteză.

Un salt uriaș pentru trenurile de mare viteză

Trenul CR450 reprezintă un salt enorm înainte față de predecesorul său, CR400 Fuxing, care, în prezent, funcționează cu 350 km/h. Noile prototipuri, dezvăluite la Beijing, vin în două modele: CR450AF și CR450BF, fiecare este format din opt vagoane, patru cu motor și patru fără motor, potrivit CRRC Corporation Limited (CRRC), principalul producător de trenuri din China.

Comparativ cu predecesoarele sale, autonomia operațională totală a CR450 va fi redusă cu 22%, iar greutatea sa va scădea cu 10%, a declarat Grupul Căilor Ferate de Stat din China.

Trenurile de mare viteză sunt caracterizate printr-un sistem avansat de tracțiune cu magneți permanenți, răcit cu apă, și un sistem de boghiuri fiabil și extrem de stabil.

Trenurile sunt echipate cu un sistem avansat de frânare de urgență pe mai multe niveluri și cu peste 4.000 de senzori pentru monitorizarea în timp real a sistemelor cheie, inclusiv caroseria vagonului, pantograful de înaltă tensiune, sistemele de control al trenului și de detectare a incendiilor. De asemenea, a fost implementat un sistem dincolo de orizont pentru o recunoaștere îmbunătățită a situațiilor de urgență, a explicat CRRC.

CR450 introduce un nou design al sistemului de izolare a aerului pentru a minimiza rezistența aerului la viteze mari, împreună cu o față aerodinamică ascuțită, un parbriz aerodinamic și materiale ușoare.

Integrează tehnici avansate de reducere a zgomotului în diferite zone și frecvențe, ceea ce reduce zgomotul interior cu 2 decibeli și mărește spațiul de serviciu pentru pasageri cu 4% față de predecesoarele sale.

CR450 este poziționat semnificativ înaintea altor trenuri de mare viteză aflate în prezent în serviciu la nivel mondial :

  • Shinkansenul japonez, emblematicul „tren de mare viteză”, atinge viteze maxime de 320 km/h în cele mai avansate modele ale sale, cum ar fi N700.
  • Actualul CR400 „Fuxing” chinezesc funcționează cu 350 km/h.
  • Modelul german ICE 3 poate atinge 330 km/h.

Citește și

EXTERNE Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
14:07
Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
EXTERNE Primarul New York-ului ajunge față în față cu Trump, după luni întregi de atacuri din partea președintelui. „Voi fi pregătit pentru orice”
12:30
Primarul New York-ului ajunge față în față cu Trump, după luni întregi de atacuri din partea președintelui. „Voi fi pregătit pentru orice”
EXTERNE Mexicana Fatima Bosh este noua Miss Univers. Concurenta a fost umilită recent de un director al competiției
11:44
Mexicana Fatima Bosh este noua Miss Univers. Concurenta a fost umilită recent de un director al competiției
LIVE UPDATE 🚨 UE vrea propriul plan „alternativ” de pace pentru că „planul SUA este foarte prost”. Însă Orban anunță că-l susține pe Trump
11:39
🚨 UE vrea propriul plan „alternativ” de pace pentru că „planul SUA este foarte prost”. Însă Orban anunță că-l susține pe Trump
EXTERNE Anchetă devastatoare în Marea Britanie: 23.000 de persoane au murit de Covid din cauza răspunsului slab al guvernului Boris Johnson
11:06
Anchetă devastatoare în Marea Britanie: 23.000 de persoane au murit de Covid din cauza răspunsului slab al guvernului Boris Johnson
EXTERNE Inundații în Muntenegru. Străzile unui oraș de coastă s-au transformat în adevărate râuri. Zeci de vehicule au fost luate de ape
10:21
Inundații în Muntenegru. Străzile unui oraș de coastă s-au transformat în adevărate râuri. Zeci de vehicule au fost luate de ape
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte
Cancan.ro
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Adevarul
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!”
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
Digi24
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
Cancan.ro
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Oamenii cu pisici ar putea avea un risc mai mare de schizofrenie, sugerează o cercetare
POLITICĂ Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
14:02
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
HOROSCOP Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
13:55
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
13:53
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
SPORT România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
13:51
România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
NEWS ALERT Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor
13:49
Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor