Chinezii au construit cel mai rapid tren din lume, care a depășit trenurile japoneze și germane. Care este viteza amețitoare cu care circulă

China a dezvăluit prototipul CR450, capabil să atingă 450 km/h în teste și să funcționeze comercial cu 400 km/h. Cu inovații tehnologice unice și un design revoluționar, el își depășește concurenții din Japonia și Germania.

China a făcut un pas uriaș în revoluția transportului feroviar odată cu debutul prototipurilor sale CR450, noul tren de mare viteză care promite să redefinească limitele vitezei pe șine.

Cu o viteză de testare de până la 450 de kilometri pe oră și o viteză operațională planificată de 400 km/h , această nouă dezvoltare tehnologică ar putea deveni cel mai rapid tren commercial de pe planetă, depășind celebrele trenuri japoneze de mare viteză.

Un salt uriaș pentru trenurile de mare viteză

Trenul CR450 reprezintă un salt enorm înainte față de predecesorul său, CR400 Fuxing, care, în prezent, funcționează cu 350 km/h. Noile prototipuri, dezvăluite la Beijing, vin în două modele: CR450AF și CR450BF, fiecare este format din opt vagoane, patru cu motor și patru fără motor, potrivit CRRC Corporation Limited (CRRC), principalul producător de trenuri din China.

Comparativ cu predecesoarele sale, autonomia operațională totală a CR450 va fi redusă cu 22%, iar greutatea sa va scădea cu 10%, a declarat Grupul Căilor Ferate de Stat din China.

Trenurile de mare viteză sunt caracterizate printr-un sistem avansat de tracțiune cu magneți permanenți, răcit cu apă, și un sistem de boghiuri fiabil și extrem de stabil.

Trenurile sunt echipate cu un sistem avansat de frânare de urgență pe mai multe niveluri și cu peste 4.000 de senzori pentru monitorizarea în timp real a sistemelor cheie, inclusiv caroseria vagonului, pantograful de înaltă tensiune, sistemele de control al trenului și de detectare a incendiilor. De asemenea, a fost implementat un sistem dincolo de orizont pentru o recunoaștere îmbunătățită a situațiilor de urgență, a explicat CRRC.

CR450 introduce un nou design al sistemului de izolare a aerului pentru a minimiza rezistența aerului la viteze mari, împreună cu o față aerodinamică ascuțită, un parbriz aerodinamic și materiale ușoare.

Integrează tehnici avansate de reducere a zgomotului în diferite zone și frecvențe, ceea ce reduce zgomotul interior cu 2 decibeli și mărește spațiul de serviciu pentru pasageri cu 4% față de predecesoarele sale.

CR450 este poziționat semnificativ înaintea altor trenuri de mare viteză aflate în prezent în serviciu la nivel mondial :