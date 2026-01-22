Prima pagină » Actualitate » Tren de mare viteză în România. Drumul Constanța-București ar dura aproximativ o oră

Tren de mare viteză în România. Drumul Constanța-București ar dura aproximativ o oră

22 ian. 2026, 12:12, Actualitate
Tren de mare viteză în România. Drumul Constanța-București ar dura aproximativ o oră
Tren de mare viteză în România / Sursa FOTO: freepik.com

Unul dintre cele mai importante și, în același timp, așteptate proiecte de infrastructură din România va fi demarat anul acesta. Este vorba despre procesul de elaborare a studiului de prefezabilitate pentru un coridor feroviar de mare viteză, întins pe o distanță de 782 km, între Constanța și granița cu Ungaria.

Noul traseu de cale ferată va trece prin Constanța, București, Brașov, Târgu Mureș, Cluj-Napoca și Oradea, informează reprezentanții Ministerului Transporturilor.

Ce presupune proiectul

Potrivit ct100.ro, proiectul în sine urmărește modernizarea liniilor existente de cale ferată la 160-200 km/h, dar și construirea unor linii noi pentru viteze de până la 250 km/h. Într-o primă fază se urmărește modernizarea linie ferate București – Fetești, care va permite trenurilor să circule cu viteze de 200 km/h, și o linie nouă, dublă, între Fetești și Constanța, pentru viteze de 250 de 250 km/h.

La finalizarea lucrărilor, drumul dintre București și Constanța ar urma să fie parcurs în aproximativ o oră.

Întreaga valoare estimată a investiției este de 14,93 miliarde euro. La un calcul simplu, rezultă un cost de 19 milioane euro per kilometru.

Ținând cont de prevederile Comunicării Comisiei Connecting Europe through High-Speed Rail, ce pune accent tocmai pe prioritizarea proiectelor de cale ferată de mare viteză, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii se declară pregătit să lanseze finanțarea studiului pentru întregul aliniament. Alternativ, se are în vedere avansarea lucrărilor pentru sectorul hibrid de traversare montană a Tunelului Predeal, în conformitate cu concluziile studiului strategic național.

Contract semnat cu BEI

Reamintim că, în urmă cu doi ani, M.T. a semnat un contract cu Banca Europeană de Investiții pentru efectuarea unui studiu de oportunitate, care a fost realizat de consorțiul internațional AtkinsRéalis.

După analiza studiului primit, ministerul de resort a propus implementarea etapizată a proiectului, după cum urmează:

  1. Linia București – Câmpina: linie nouă dublă, viteză maximă 250 km/h; modernizare secțiune Câmpina – Brașov la 200 km/h. „Având în vedere faptul că, în cursul anului 2026, este estimată lansarea licitației pentru execuția lucrărilor pe sectorul Predeal – Brașov, inclusiv a tunelului Predeal, proiectat pentru o viteză maximă de 200 km/h, acest sector este preconizat să reprezinte primul tronson al coridorului de mare viteză”, se arată în documentul analizat de ARENA Construcțiilor, potrivit sursei citate.
  2. Linia Brașov – Cluj-Napoca (via Târgu Mureș): linie nouă dublă, viteză maximă 250 km/h.
  3. Linia Cluj – Oradea (via Zalău): linie nouă dublă, viteză maximă 250 km/h.
  4. Linia București – Constanța: modernizare linie existentă 200 km/h între București și Fetești; linie nouă dublă 250 km/h între Fetești și Constanța.

Folosind un asemenea model etapizat se urmărește adaptarea investițiilor la costuri și rentabilitate. Astfel, într-o primă fază, resursele vor fi mai întâi concentrate pe tronsoanele cu impact imediat și potențial comercial ridicat.

