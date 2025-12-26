Prima pagină » Actualitate » Record de necrezut al chinezilor. Un tren Maglev a atins 700 km/h în 2 secunde. Ce rețea de șine de mare viteză are China

Record de necrezut al chinezilor. Un tren Maglev a atins 700 km/h în 2 secunde. Ce rețea de șine de mare viteză are China

26 dec. 2025, 22:11, Actualitate

Un record de necrezut al chinezilor. Un vehicul cu levitație magnetică a atins 700 km/h în 2 secunde. Testul a doborât un record mondial în studiile experimentale, după zece ani de cercetare științifică și se deschid noi posibilități pentru transportul de ultra-mare viteză și aplicațiile aerospațiale, scrie clarin.com.

Într-un test care pare desprins dintr-un film science fiction, China a reușit accelereze un vehicul experimental de la 0 la 700 de kilometri pe oră în doar două secunde, o piatră de hotar care a uimit comunitatea științifică și tehnologică.

Testul a fost efectuat de echipa de levitație magnetică (maglev) de la Universitatea Națională de Tehnologie a Apărării din China, care a testat un vehicul de o tonăalimentat de un sistem de levitație magnetică electrică supraconductoare, a spus postul de televiziune de stat CCTV.

Viteza atinsă nu numai a impresionat prin accelerația sa, dar a doborât și recordul mondial pentru platforme de același tip, devenind cel mai rapid test înregistrat vreodată pentru acest tip de tehnologie.

Imaginile difuzate de televiziunea de stat chineză arată o scenă uimitoare: o structură asemănătoare unui șasiu care se mișcă cu viteză extremă pe o pistă cu levitație magnetică, învăluită într-un nor de vapori, după ce a accelerat aproape instantaneu și a frânat brusc la capătul pistei de 400 de metri.

Potrivit CCTV, realizarea este rezultatul a peste zece ani de cercetare și dezvoltare, timp în care inginerii au trebuit să depășească provocări tehnice extrem de complexe. Acestea au inclus propulsia electromagnetică de ultra-mare viteză, stabilitatea suspensiei electrice, gestionarea sistemelor de stocare a energiei tranzitorii de mare putere și utilizarea magneților supraconductori de câmp înalt.

Dar progresul nu se limitează la un singur record. Conform raportului, testul deschide noi posibilități pentru dezvoltarea viitoare a transportului maglev în tuburi vidate, cunoscut popular sub numele de hyperloop, dar și pentru aplicații legate de asistența la lansare în domeniul aerospațial și teste experimentale solicitante.

China investește masiv în levitație magnetică de peste două decenii. În 2004, a achiziționat tehnologia, iar la scurt timp după aceea, Shanghai a inaugurat o linie maglev care leagă periferia orașului de Aeroportul Internațional Pudong. De atunci, investițiile statului în acest tip de dezvoltare au crescut constant.

În septembrie 2022, Universitatea Jiaotong din Chengdu a testat cu succes un vehicul maglev de 2,8 tone, care a plutit la 35 de milimetri deasupra asfaltului pe o autostradă din estul Chinei. Iar în 2021, China a dezvăluit cel mai rapid tren cu levitație magnetică din lume, ce poate atingă 600 km/h, după cinci ani de cercetare.

Autorul recomandă:

China acuză SUA de amestec în afacerile interne”. 20 de companii americane din sectorul Apărării, sancționate după ce au vândut arme către Taiwan

Recomandarea video

Citește și

METEO E cod roșu de vreme rea în România. ANM anunță vânt puternic și vijelii, vineri seară
21:40
E cod roșu de vreme rea în România. ANM anunță vânt puternic și vijelii, vineri seară
DETALII EXCLUSIVE Un ofițer de la „Vasile Lascăr” din Câmpina a fost reținut pentru tentativă de viol asupra unui elev al școlii de poliție
21:19
Un ofițer de la „Vasile Lascăr” din Câmpina a fost reținut pentru tentativă de viol asupra unui elev al școlii de poliție
METEO Avertizare Cod portocaliu de ninsoare în România. Zona unde zăpada viscolită poate depăși chiar și 50 cm
20:44
Avertizare Cod portocaliu de ninsoare în România. Zona unde zăpada viscolită poate depăși chiar și 50 cm
UTILE Cât îngrașă cozonacul, de fapt, și care e porția corectă de mâncat. Cu ce să îl combini, potrivit Mihaelei Bilic
19:15
Cât îngrașă cozonacul, de fapt, și care e porția corectă de mâncat. Cu ce să îl combini, potrivit Mihaelei Bilic
ECONOMIE Avertismentul noului ministru al Economiei, Irineu Darău: „Dacă aș spune că anul viitor va fi unul ușor, aș minți”
19:06
Avertismentul noului ministru al Economiei, Irineu Darău: „Dacă aș spune că anul viitor va fi unul ușor, aș minți”
Mediafax
Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât de mari au fost acestea. Care sunt campionii generozității
Digi24
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce ascundea aceasta
Cancan.ro
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Adevarul
Rusia amenință România și o acuză că împinge lumea spre un nou război mondial. „Indivizi cu conexiuni în KGB și GRU au acționat aici”
Mediafax
Visul unei femei, distrus de judecători: Nu poate avea copilul soțului decedat
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Rusia ar putea amplasa noi rachete hipersonice la o fostă bază aeriană din Belarus: „Extinde raza de acțiune în Europa”
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj al lui Ion Drăgan. Ce a postat artistul, cu câteva ore înainte să moară
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Iată cum lumina naturală poate să ajute diabeticii!

Cele mai noi