Record de necrezut al chinezilor. Un tren Maglev a atins 700 km/h în 2 secunde. Ce rețea de șine de mare viteză are China

Un record de necrezut al chinezilor. Un vehicul cu levitație magnetică a atins 700 km/h în 2 secunde. Testul a doborât un record mondial în studiile experimentale, după zece ani de cercetare științifică și se deschid noi posibilități pentru transportul de ultra-mare viteză și aplicațiile aerospațiale, scrie clarin.com.

Într-un test care pare desprins dintr-un film science fiction, China a reușit să accelereze un vehicul experimental de la 0 la 700 de kilometri pe oră în doar două secunde, o piatră de hotar care a uimit comunitatea științifică și tehnologică.

Testul a fost efectuat de echipa de levitație magnetică (maglev) de la Universitatea Națională de Tehnologie a Apărării din China, care a testat un vehicul de o tonă, alimentat de un sistem de levitație magnetică electrică supraconductoare, a spus postul de televiziune de stat CCTV.

Viteza atinsă nu numai că a impresionat prin accelerația sa, dar a doborât și recordul mondial pentru platforme de același tip, devenind cel mai rapid test înregistrat vreodată pentru acest tip de tehnologie.

Imaginile difuzate de televiziunea de stat chineză arată o scenă uimitoare: o structură asemănătoare unui șasiu care se mișcă cu viteză extremă pe o pistă cu levitație magnetică, învăluită într-un nor de vapori, după ce a accelerat aproape instantaneu și a frânat brusc la capătul pistei de 400 de metri.

Potrivit CCTV, realizarea este rezultatul a peste zece ani de cercetare și dezvoltare, timp în care inginerii au trebuit să depășească provocări tehnice extrem de complexe. Acestea au inclus propulsia electromagnetică de ultra-mare viteză, stabilitatea suspensiei electrice, gestionarea sistemelor de stocare a energiei tranzitorii de mare putere și utilizarea magneților supraconductori de câmp înalt.

Dar progresul nu se limitează la un singur record. Conform raportului, testul deschide noi posibilități pentru dezvoltarea viitoare a transportului maglev în tuburi vidate, cunoscut popular sub numele de hyperloop, dar și pentru aplicații legate de asistența la lansare în domeniul aerospațial și teste experimentale solicitante.

China investește masiv în levitație magnetică de peste două decenii. În 2004, a achiziționat tehnologia, iar la scurt timp după aceea, Shanghai a inaugurat o linie maglev care leagă periferia orașului de Aeroportul Internațional Pudong. De atunci, investițiile statului în acest tip de dezvoltare au crescut constant.

În septembrie 2022, Universitatea Jiaotong din Chengdu a testat cu succes un vehicul maglev de 2,8 tone, care a plutit la 35 de milimetri deasupra asfaltului pe o autostradă din estul Chinei. Iar în 2021, China a dezvăluit cel mai rapid tren cu levitație magnetică din lume, ce poate să atingă 600 km/h, după cinci ani de cercetare.

