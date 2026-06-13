Taxă pe prosop, introdusă de un hotel de 3 stele din Mamaia în 2027. Câți lei trebuie să plătești dacă murdărești prosopul.

O postare din mediul online a unui hotel de 3 stele din Mamaia a încins spiritele printre internauți. Mai exact, este vorba despre o taxă pe prosop. Deși unora li s-a părut o măsură normală, alții au considerat că este absurd și că este doar o altă cheltuială în plus.

Totul a pornit de la postarea de pe rețelele sociale a unui hotel din Mamaia. Reprezentanții unității de cazare au expus o situație cu care se confruntă și au cerut părerea oamenilor în secțiunea de comentarii. Hotelierii au precizat că unele prosoape sunt pătate de turiști cu vopsea de păr, fond de ten și alte substanțe care se curăță foarte greu sau chiar deloc. Deși au apelat la spălătorii profesionale, petele persistă. Astfel, prosoapele nu mai pot fi refolosite.

Din acest motiv, aceștia au impus o taxă de 50 de lei pentru fiecare prosop deteriorat și imposibil de curățat. Totodată, reprezentanții hotelului au cerut părerea oamenilor, dar și sugestii pentru a rezolva această problemă. În timp ce unora li s-a părut o măsură decentă, alții au reacționat negativ la această nouă taxă.

Mesajul reprezentanților hotelului

„Ne confruntăm cu o situație pe care dorim să o analizăm împreună cu dumneavoastră și să aflăm și părerea comunității.Din păcate, la check-out găsim uneori prosoape deteriorate iremediabil din cauza petelor de cafea, fond de ten, vopsea de păr sau alte substanțe care pătează permanent materialul. Am apelat la toate spălătoriile disponibile din oraș și am încercat diverse soluții profesionale de curățare, însă aceste pete nu mai pot fi îndepărtate complet.

Conform termenilor și condițiilor unității noastre, am decis să percepem o taxă de 50 lei pentru fiecare prosop deteriorat și imposibil de reutilizat.

Din păcate, aceste prosoape nu mai pot fi oferite altor turiști și sunt aruncate. În urma aplicării acestei reguli, am primit mai multe recenzii negative și note mici, deși considerăm că este o măsură firească pentru acoperirea prejudiciului creat. Cum considerați că ar trebui să procedăm în astfel de situații? Ați întâlnit cazuri similare? Suntem deschiși la sugestii și păreri constructive”, au transmis reprezentanții hotelului în mediul online.