„Odihnă profundă” în hotelul din adâncurile pământului. Cu ce sacrificii te poți caza în cea mai liniștită cameră din lume

Rene Pârșan
25 feb. 2026, 22:24, Actualitate
O parte dintr-o fostă mină de ardezie din inima regiunii Snowdonia din Țara Galilor, a fost transformată într-un hotel pentru excentrici. La 419 metri adâncime a fost inaugurat cel mai izolat hotel subteran din lume, o destinație unde luxul atipic se câștigă doar cu o doză serioasă de adrenalină sau țicneală, relatează cotidianul Blick, preluat de Libertatea. Catacombele abandonate au devenit o adevărată mină de aur pentru localnici.

Oaspeții care doresc să își petreacă noaptea în subteran pot alege între patru cabane primitoare construite din bușteni sau o cameră premium, unicat, dotată cu un acoperiș din ardezie.

Greu de ajuns în pat

Deși spațiile de cazare promit un confort surprinzător, drumul până la ele este o adevărată aventură de supraviețuire. Pentru a ajunge la recepția adâncă, vizitatorii trebuie să parcurgă un traseu dur de aproximativ două ore. Expediția implică drumeții abrupte, cățărări, coborâri pe tiroliană și navigarea cu atenție prin foste camere de exploatare inundate complet de apă, notează publicația.

Viziunea arhitecturală a acestui proiect extrem îi aparține lui Peredur Hughes, un fost muncitor în carieră reprofilat în constructor de nave.

Fără echipamente sofisticate, inginerul a desenat primele schițe pe simple resturi de hârtie. Întregul complex a fost asamblat inițial la el acasă, apoi a fost împărțit în două etape majore de transport. Fiecare piesă, fiecare buștean și fiecare șurub au fost cărate manual, prin galerii înguste, până în adâncurile minei.

„Sunt destul de mândru de ce a ieșit”, a adăugat constructorul.

Cariera Cwmorthin redivivus

Amplasată pe un deal din Tanygrisiau, lângă Blaenau Ffestiniog (Gwynedd), cariera și mina Cwmorthin au reprezentat cândva inima industrială a zonei. În perioada sa de glorie, sute de mineri extrăgeau ardezie de aici. La fel ca mare parte din industria de profil din nordul Țării Galilor, mina a fost închisă la mijlocul secolului al XX-lea și lăsată în paragină.

Astăzi, abandonul a fost înlocuit de turismul de aventură. Administrată de compania Go Below Underground Adventures, fosta mină a devenit un loc de joacă extrem.

Pe lângă noul record pentru cea mai adâncă unitate de cazare din lume, complexul se mai mândrește cu alte două recorduri mondiale uluitoare: cea mai adâncă tiroliană și cea mai adâncă platformă de cădere liberă (freefall) din lume.

