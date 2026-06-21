Congresul de astăzi al PNL ar putea fi decisiv pentru viitorul său, pe fondul unei crize care a escaladat. Evenimentul are o miză excepțională, avertizează Toni Neacșu. Cunoscutul avocat a oferit o analiză lucidă a luptelor politice care frământă partidul la a cărui șefie există un singur candidat, actualul președinte Ilie Bolojan. Raportul de forțe este influențat și de o gafă a lui Nicușor Dan, arată avocatul într-o postare pe Facebook.

Cum va forța tabăra puciștilor scindarea PNL

Avocatul observă că tabăra puciștilor din PNL, care amenință partidul cu scindarea, va avea o țintă clară. Și anume imposibilitatea de a atinge cvorumul de prezență. Context în care, aripa Bolojan nu poate supune aprobării modificările la Statut. În consecință, se anulează alegerile la funcțiile principale.

Singura miză realistă imediată pentru tabăra puciștilor din PNL pentru congresul de astăzi este ca prin numărul mare de absenți să determine imposibilitatea ținerii lui. Deocamdată boicotul e singura armă pe care o au. Statutul actual al PNL (art 63 pct 1) prevede că un congres nu poate avea loc decât în prezența a cel puțin două treimi din numărul total al delegaților. Dacă este adevărat ce spune presa și numărul actual de delegați este de 2500 persoane, atunci cel puțin 1666 de delegați vor trebui să fie prezenți, scrie Toni Neacșu.

Bolojan riscă să nu fie reales președinte, apreciază avocatul

În absența cvorumului de prezență, aripa Bolojan nu poate supune aprobării modificările la Statut. Și, implicit, nici alegerile pentru funcțiile de conducere nu pot avea loc. Pur și simplu congresul se amână. Dacă ar forța decizii cu încălcarea evidentă a cvorumului minim, a doua zi toate hotărârile adoptate nelegal vor fi cu siguranță și ușurință suspendate în justiție. Ilie Bolojan nu își poate asuma acest risc. Astfel încât lupta pe asigurarea numărului minim de delegați este singura miză reală și pentru el, mai explică acesta.

Totuși, mai observă avocatul, tactica puciștilor nu va avea succes, iar Bolojan are șanse mari să obțină din nou șefia PNL. Întreaga postare a lui Toni Neacșu explică detaliat toate scenariile posibile astăzi.

Gafa lui Nicușor Dan care va influența Congresul

De remarcat că evenimentul ar putea fi influențat și de o invariabilă, și anume chiar președintele Dan, conchide avocatul. Nicușor Dan a mizat greșit pe voința lui Bolojan de a face un pas în spate pentru a detensiona criza politică. Dar și pe alegerea discutabilă a lui Adrian Veștea ca premier desemnat.