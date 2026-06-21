Congresul de astăzi al PNL ar putea fi decisiv pentru viitorul său, pe fondul unei crize care a escaladat. Evenimentul are o miză excepțională, avertizează Toni Neacșu. Cunoscutul avocat a oferit o analiză lucidă a luptelor politice care frământă partidul la a cărui șefie există un singur candidat, actualul președinte Ilie Bolojan. Raportul de forțe este influențat și de o gafă a lui Nicușor Dan, arată avocatul într-o postare pe Facebook.
Avocatul observă că tabăra puciștilor din PNL, care amenință partidul cu scindarea, va avea o țintă clară. Și anume imposibilitatea de a atinge cvorumul de prezență. Context în care, aripa Bolojan nu poate supune aprobării modificările la Statut. În consecință, se anulează alegerile la funcțiile principale.
Totuși, mai observă avocatul, tactica puciștilor nu va avea succes, iar Bolojan are șanse mari să obțină din nou șefia PNL. Întreaga postare a lui Toni Neacșu explică detaliat toate scenariile posibile astăzi.
De remarcat că evenimentul ar putea fi influențat și de o invariabilă, și anume chiar președintele Dan, conchide avocatul. Nicușor Dan a mizat greșit pe voința lui Bolojan de a face un pas în spate pentru a detensiona criza politică. Dar și pe alegerea discutabilă a lui Adrian Veștea ca premier desemnat.
Mai cred că Nicușor Dan a realizat ce gafă politică uriașă a făcut mizând pe rezonabilitatea lui Ilie Bolojan și disponibilitatea lui de accepta o ieșire din criză făcând un pas în spate. Orgoliul personal și tentația prezidențialelor au contat mai mult. Una peste alta, aventura desemnării arbitrare și obscure a lui Adrian Veștea a adâncit criza. Nu a fost niciodată o soluție măcar inteligentă, dacă nu eficientă.