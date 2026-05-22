Documentul care atestă implicarea lui Ilie Bolojan, în cazul fraților Micula. Care sunt faptele

Ruxandra Radulescu
Senatorul PSD, Daniel Zamfir, reacționează, după ce premierul demis, Ilie Bolojan, a respins faptul că ar fi alocat fraților Micula sume de bani din Fondul de Rezervă al Guvernului. Zamfir publică mai multe documente, printre care o solicitare din partea Cancelariei prim-ministrului interimar Bolojan către ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, în cazul fraților Micula.

Din document reiese legătura dintre guvernul Bolojan și alocarea unor fonduri de către acesta fraților Viorel și Ioan Micula. Solicitarea a fost redactată la data de 16 decembrie 2025 și are ștampila Cancelariei Guvernului României.

„Câta-i rușinea, dle Bolojan! Ați spus că sunt mincinos. Să vedem faptele: Ați convocat la Guvern o întâlnire pe subiectul plăților către frații Micula, ați aflat de la funcționarii Statului român că în biroul lui Ludovic Orban se împart banii pe șervețel din fondul de rezervă al guvernului, și, în loc să luați masuri, ați băgat totul sub pres și i-ați ușuit pe cei care au îndrăznit să vă spună ce s-a întâmplat atunci!

 

Mai mult decât atât, îl premiați pe Ludovic Orban și-l luați partener în marea operațiune de ” deșobolanizare” a României! Mare rușine!”, spune Daniel Zamfirescu.

Viorel și Ioan Micula au dat în judecată Centrul Internațional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiții (ICSID, din Washington DC), pentru a evita să plătească statului tromân 792 de milioane de euro.

Daniel Zamfir: „Cel mai grav trafic de influenţă de la Revoluţie”

Săptămâna trecută, Zamfir l-a acuzat pe Bolojan că ar fi negociat împreună cu fraţii Micula alocarea unor bani din Fondul de rezervă al Guvernului, “pe un şerveţel şi cu un pix”.

Acesta a afirmat că este vorba despre “poate cel mai grav trafic de influenţă de la Revoluţie”.

Ilie Bolojan respinge acuzațiile social-democraților și le reproșează căderea Guvernului

Premierul interimar Ilie Bolojan a respins acuzațiile lansate de PSD privind presupuse discuții sau alocări de fonduri în cazul fraților Micula. Acesta susține că social-democrații încearcă să își acopere „fuga de răspundere” prin „pseudo-știri” și atacuri politice.

„În mod mincinos, și pentru a-și acoperi fuga de răspundere, trebuie să fim conștienți că PSD a dărâmat un guvern din care a făcut parte și, în loc să aibă decența să-și asume guvernarea, de peste două săptămâni fuge de orice fel de răspundere. Pentru a o acoperi, se creează tot felul de pseudo-știri”, a declarat liderul liberal.

Bolojan se scuză: „minciuni” și „blufuri”

Bolojan a explicat că, în toamna anului trecut, au existat discuții tehnice în interiorul Guvernului privind poziția statului român în raport cu sentințe și litigii mai vechi care vizau compania controlată de aceștia.

Potrivit acestuia, în cadrul unei astfel de întâlniri a fost evocată o situație petrecută în perioada guvernării conduse de Ludovic Orban.

„În România anului trecut, pe fondul unor adrese care veneau legat de poziția Guvernului României față de sentințele date pentru o firmă a fraților Micula în anii trecuți, colegii au avut o întâlnire cu cei care știau despre ce este vorba, iar acolo cineva a povestit că pe vremea fostului premier Ludovic Orban s-au alocat niște fonduri.

Să ai tupeul să vii să confunzi planurile și să spui că pe vremea actualului premier s-a întâmplat asta arată o lipsă totală de răspundere. Aceste minciuni nu fac decât să se întoarcă împotriva celor care le lansează. Aceste blufuri legate de Oana Gheorghiu sunt în aceeași notă”, a spus Ilie Bolojan.

PSD a depus plângere penală împotriva lui Ludovic Orban, pentru banii dați de Guvern fraților Micula când acesta era premier

Joi, 21 mai, Partidul Social Democrat (PSD) a depus plângere penală împotriva lui Ludovic Orban pentru banii dați de Guvern fraților Micula, potrivit unui document, intrat în posesia Gândul.

Prejudiciul cauzat ar fi de 912 milioane de lei, circa 175 milioane de euro.

PSD susține că Ludovic Orban ar fi determinat/adoptat HG nr. 917/2019, prin care Guvernul a suplimentat bugetul Ministerului Finanțelor cu 912.500.000 lei din Fondul de rezervă bugetară, pentru plata despăgubirilor către Ioan și Viorel Micula și companiile European Food, Starmill și Multipack..

Autorii susțin că folosirea Fondului de rezervă bugetară a fost nelegală, deoarece acest fond poate fi folosit doar pentru cheltuieli urgente și neprevăzute, iar litigiul Micula era cunoscut de ani de zile: arbitrajul începuse în 2005, hotărârea ICSID fusese dată în 2013, iar situația juridică era încă litigioasă.

Plângerea arată că România se afla între două obligații contradictorii: pe de o parte, hotărârea arbitrală ICSID care impunea plata despăgubirilor, iar pe de altă parte, poziția Comisiei Europene, care considera plata ca fiind ajutor de stat incompatibil cu dreptul UE.

PSD susține că ar fi existat presiuni asupra unor funcționari din Ministerul Finanțelor, în special Ciprian Badea și Mihai Diaconu, pentru urgentarea plății. Se invocă și informații despre o posibilă întâlnire informală la Cabinetul premierului, cu participarea beneficiarilor plății, frații Micula.

Plângerea indică un prejudiciu de aproximativ 912 milioane lei.

Washingtonul a dat dreptate fraților Micula, Comisia Europeană a spus că este ajutor de stat ilegal
Cazul Micula este o poveste mult mai veche, de la finalul anilor ’90.

Pe atunci, statul român încerca să atragă investiții în zone mai sărace ale țării. Așa că a oferit unor firme facilități fiscale: scutiri, reduceri, avantaje la taxe. Frații Ioan și Viorel Micula, care aveau și cetățenie suedeză, au investit în zona Ștei-Nucet-Drăgănești, în Bihor, prin companii din grupul European Food/Drinks. Potrivit UNCTAD, investițiile invocate în proces au fost de peste 200 de milioane de euro, în utilaje, materii prime, terenuri, clădiri și echipamente pentru fabrici alimentare.

Problema a apărut când România se pregătea să intre în Uniunea Europeană. Pentru aderare, statul trebuia să renunțe la unele scheme de ajutor considerate incompatibile cu regulile UE. Practic, România le promisese investitorilor niște avantaje pe mai mulți ani, dar apoi le-au retras înainte de termen. Asta au reclamat frații Micula.

În 2013, tribunalul arbitral le-a dat dreptate investitorilor.

Deși arbitrajul spunea că România trebuie să plătească, Comisia Europeană a spus, în 2015, că plata acestor despăgubiri ar fi, de fapt, un ajutor de stat ilegal.

