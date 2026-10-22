National Geographic a dezvăluit cele 25 de destinații de vizitat în 2027: de la fiordurile Norvegiei și templele Egiptului până la o regiune mai puțin cunoscută din Scoția

De la fiordurile spectaculoase ale Norvegiei și minunile antice ale Egiptului până la o regiune mai puțin cunoscută a Scoției, există numeroase destinații care merită adăugate pe lista ta de călătorii, în timp ce începi să te gândești la vacanța de anul viitor.

National Geographic a dezvăluit acum lista celor mai importante 25 de destinații de vizitat în 2027, atrăgând atenția asupra unor orașe aflate în plină ascensiune, a unor zone sălbatice spectaculoase, a unor noi parcuri naționale și a unor aventuri în locuri mai puțin frecventate de turiști.

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Fie că visezi la o escapadă într-un loc îndepărtat, fie că îți dorești să descoperi o destinație mai aproape de casă, lista oferă numeroase surse de inspirație pentru următoarea călătorie, scrie Daily Mail.

Iată toate cele 25 de destinații și locul care te-ar putea convinge să încerci ceva complet diferit.

1. Vestland, Norvegia

Fiordurile Norvegiei au atras de multă vreme atenția datorită peisajelor maiestuoase, stâncilor impunătoare și cascadelor superbe.

Vestland, situată în sud-vestul țării, este una dintre regiunile mai sălbatice pe care le poți vizita și ar trebui să se afle în fruntea listei tale de călătorii pentru 2027.

Vizitează unul dintre cei mai mari ghețari ai Norvegiei, în Parcul Național Folgefonna, apoi oprește-te în Bergen, unde vei găsi străzi pavate cu piatră cubică, trasee de drumeție și piețe de pește și produse alimentare.

2. Penang, Malaysia

George Town, din Penang, este o adevărată încântare, cu arhitectura sa colonială și arta stradală.

Aici se află hotelul Soori Penang, desemnat recent unul dintre cele mai frumoase hoteluri noi din lume. În trecut, clădirea găzduia 15 case comerciale, înainte de a fi restaurată cu grijă de renumitul arhitect Soo K Chan, care a locuit acolo.

Hotelul de tip boutique păstrează multe dintre caracteristicile originale și îmbină vechiul Penang cu lumea modernă.

3. Luxor, Egipt

Se estimează că următoarea eclipsă totală de Soare va dura șase minute și 23 de secunde în Luxor, Egipt, ceea ce o va transforma într-una dintre cele mai lungi eclipse ale secolului și, în același timp, va face din Luxor o destinație de top pentru vara anului 2027.

Există numeroase activități pe tot parcursul anului, de la explorarea templelor Karnak și Luxor până la vizitarea Văii Regilor. În plus, în 2027, Egiptul va lansa primul său tren turistic de lux cu vagoane de dormit, care va include o oprire în Luxor.

4. Madison, Wisconsin

Wisconsin poate că nu pare una dintre cele mai exotice destinații, însă capitala statului, Madison, merită o privire mai atentă.

Este unul dintre cele mai prietenoase orașe din SUA pentru bicicliști și se mândrește cu nenumărate trasee de drumeție și piste pentru biciclete care pot fi explorate.

5. Puerto Rico

Puerto Rico, cu cultura sa vibrantă, se află ferm pe harta turismului pentru 2027, fie că îți dorești să vizitezi siturile arheologice, străzile pavate cu piatră cubică din vechiul San Juan sau peisajele naturale.

Plaja Flamenco, de pe insula Culebra din Puerto Rico, oferă o escapadă mai liniștită, fiind renumită pentru condițiile excelente de snorkeling, scufundări și piscinele naturale formate de maree.

Este adesea inclusă printre cele mai frumoase plaje din lume, datorită nisipului alb și dealurilor verzi din spatele său, precum și tancurilor militare abandonate, rămase pe nisip și în apă.

6. Dumfries și Galloway, Scoția

Spre deosebire de destinațiile scoțiene mai cunoscute, Dumfries și Galloway păstrează farmecul deosebit al unui loc neatins de turismul excesiv.

Producătorii locali de alimente se reunesc lunar într-o piață aparte, amenajată sub acoperișul impunător al unui pavilion victorian din gara Dumfries, fiind o alegere remarcabilă pentru cei care vor să descopere o piață gastronomică britanică.

Parcul forestier Galloway, primul parc din Regatul Unit desemnat Rezervație Internațională a Cerului Întunecat, oferă unele dintre cele mai întunecate ceruri din Marea Britanie. În regiune urmează să fie inaugurat un nou observator în 2027.

7. Niigata, Japonia

Pentru pasionații de schi, Niigata este una dintre cele mai bune destinații din Japonia. Stațiunile de schi Echigo-Yuzawa și Naeba sunt centre ușor accesibile, cu rețele extinse de pârtii.

În apropiere, stațiunea de schi Myoko Suginohara oferă pârtii întinse, alături de proiecte de lux aflate în pregătire, inclusiv Six Senses Myoko, proiectat de renumitul arhitect Kengo Kuma și programat să se deschidă la începutul anului 2029.

8. Chengdu, China

Chengdu, supranumită adesea capitala hip-hopului din China, ar trebui să se afle și ea pe lista ta de destinații.

De la ceainării liniștite la hip-hop, stilul stradal și o atitudine renumită pentru relaxare, locuitorii orașului Chengdu au transformat viața de zi cu zi într-o formă de artă, într-un oraș plin de personalitate.

Cartierul Yulin din Chengdu a fost inclus recent printre cele mai interesante 40 de cartiere din lume în 2026, oferindu-ți un motiv în plus să rezervi un zbor. Orașul găzduiește și Centrul de Cercetare și Reproducere a Urșilor Panda Gigant din Chengdu, unde poți vedea aceste animale de aproape.

9. Autostrada Pacific Coast Highway, California

Pacific Coast Highway din California este unul dintre cele mai emblematice trasee rutiere din SUA, iar după alunecările de teren și închiderea timp de trei ani a unei porțiuni din apropierea localității Big Sur, secțiunile închise au fost redeschise.

Dincolo de drum, există numeroase locuri de descoperit, de la Laguna Beach până la comitatul Mendocino.

10. Jaipur, India

Jaipur, cunoscut drept „Orașul Roz”, este capitala statului Rajasthan și o destinație de neratat pentru pasionații de cultură.

Vizitează complexul palatului Fortului Amber, precum și Palatul Orașului, care oferă o perspectivă asupra istoriei complicate a regiunii. Alte obiective importante sunt palatul Hawa Mahal, Fortul Nahargarh și Fortul Jaigarh.

11. Grenada

Insula Mirodeniilor, Grenada, este una dintre destinațiile de top din Caraibe pentru 2027.

Vizitează insula în august pentru a participa la cea de-a 150-a aniversare a carnavalului Spicemas, când sunt organizate parade, petreceri stradale și numeroase evenimente gastronomice. Spa-urile și activitățile de wellness ar trebui, de asemenea, să se afle pe lista ta, numeroase stațiuni oferind sesiuni de yoga și retrageri în natură, ideale pentru relaxare în peisaje frumoase.

12. Salvador, Brazilia

Salvador poate că nu este la fel de cunoscut ca Rio de Janeiro, însă în 2027 se pregătește să devină centrul evenimentelor din Brazilia. Anul viitor, două evenimente majore vor avea loc în același timp în oraș: Carnavalul și Festa de Iemanjá, ambele desfășurându-se în februarie.

13. Capul Froward, Chile

Un nou parc național va fi inaugurat în 2027: Capul Froward, cel mai sudic punct al continentului sud-american.

Parte a Rutei Parcurilor din Patagonia, acesta este amenajat de organizația Rewilding Chile, care are în plan construirea unor locuri de campare și adăposturi, precum și amenajarea unor trasee bine marcate.

14. Santander, Spania

Nordul Spaniei beneficiază în prezent de investiții importante în infrastructura turistică.

Capitala regiunii, Santander, reprezintă o alternativă la destinații spaniole populare precum Barcelona și Malaga. Odată ajuns acolo, vei găsi numeroase exemple de arhitectură impresionantă, de la Palatul Magdalena până la Centro Botín.

15. Normandia, Franța

Normandia a fost de multă vreme o destinație preferată de francezi, iar britanicii încep să o descopere la rândul lor.

Capitala sa, Rouen, este plină de farmecul pe care îl întâlnești în regiunea Cotswolds. Orașul poate fi explorat pe jos, astfel că nu este nevoie să pierzi timp sau bani în metroul aglomerat, și oferă la fel de multă istorie și cultură ca unele dintre orașele mai mari ale Franței.

Există numeroase lucruri de făcut aici. Orașul are propria catedrală Notre-Dame, Muzeul de Arte Frumoase și o expoziție dedicată Ioanei d’Arc, care îi prezintă povestea. Unul dintre cele mai frumoase obiective ale orașului este Gros Horloge, un ceas monumental și o adevărată bijuterie arhitecturală.

16. Sudul Munților Ozark, Missouri și Arkansas

Regiunea sudică a Munților Ozark îmbină natura cu arta, într-o călătorie prin parcuri naturale și orașe mici din SUA.

Râul național Buffalo este un obiectiv de neratat, la fel ca Whitaker Point, cel mai fotografiat loc din Arkansas.

Printre orașele mici care merită vizitate se numără Eureka Springs, în Arkansas, pentru străzile sale victoriene, Mountain View, pentru muzica folk, și Bentonville, pentru artă.

17. Halifax, Nova Scotia

Halifax îmbină brizele răcoroase ale oceanului cu pădurile luxuriante de pe coastă și reprezintă o destinație perfectă pentru lunile de toamnă, au confirmat experții în călătorii de la Iglu Cruise.

Interesul turiștilor pentru Halifax este în creștere, iar printre cele mai frumoase locuri de vizitat se numără Point Pleasant Park și insula McNabs.

18. Traseul Transcaucazian, Armenia

Traseul Transcaucazian din Armenia oferă o aventură de 819 kilometri prin teritorii aproape neatinse, departe de munții și traseele aglomerate de turiști din regiunile mai cunoscute ale Europei.

Traseul leagă Armenia de Georgia și este dezvoltat în continuare pentru a deveni mai accesibil. Muntele Azhdahak este unul dintre punctele de atracție, iar noile locuri de campare care apar în zonă fac traseul mai accesibil pentru drumeții care doresc să îl exploreze.

19. Melbourne, Australia

Mulți vizitatori consideră oferta culturală bogată a orașului Melbourne unul dintre principalele motive pentru succesul și popularitatea sa în rândul persoanelor care călătoresc singure.

Există foarte multe lucruri de văzut și de făcut aici, de la Galeria Națională a statului Victoria până la Grădinile Botanice Regale și Piața Queen Victoria.

20. Leipzig, Germania

Muzica este la ordinea zilei în Leipzig, iar 2027 este anul potrivit pentru a vizita orașul.

Urmează traseul muzical al orașului, care trece prin obiective importante, bucură-te de festivalul Beethoven din luna mai, organizat pentru a marca 200 de ani de la moartea compozitorului, și vizitează orașul în noiembrie, cu ocazia Festivalului Mendelssohn.

În plus, Leipzig, cunoscut și sub numele de „HypeZig”, găzduiește o arhitectură impresionantă, artă neobișnuită și baruri și bistrouri foarte moderne, alături de spații verzi precum Palmengarten.

21. Baltimore, Maryland

Prezentat în musicalul cinematografic „Hairspray”, orașul a fost locul în care personajul interpretat de John Travolta dansa pe străzi în lumea ficțională. Acum, îl poți vizita în realitate.

Există numeroase lucruri de făcut aici, de la explorarea frumoasei zone de pe malul apei până la vizitarea cartierului Baltimore Peninsula, a distileriilor de whisky și a rețelei de trasee pentru caiac.

Vizitează orașul pentru a descoperi istoria Statelor Unite. Recent, acesta a fost desemnat unul dintre orașele cu cele mai frumoase centre urbane din lume.

22. Malawi

Malawi este adesea trecut cu vederea în favoarea unor destinații africane mai cunoscute, precum Africa de Sud și Maroc, însă în 2027 va fi locul potrivit pentru o vacanță.

Turismul bazat pe observarea faunei sălbatice s-a dezvoltat în această țară, iar unele dintre cele mai importante regiuni găzduiesc cele cinci mari animale ale Africii: leul, leopardul, elefantul, rinocerul și bivolul african. Printre acestea se numără Parcul Național Liwonde și Rezervația Naturală Majete.

Pe lângă safari, vizitează lacul Malawi, cunoscut drept „lacul stelelor”, unde vei găsi plaje, baruri, locuri de cazare de tip boutique și stațiuni potrivite pentru familii.

23. Maya Ka’an, Mexic

Maya Ka’an găzduiește comunități indigene și ecosisteme bogate, ambele atrăgând vizitatori.

Legătura feroviară cu destinațiile turistice populare Cancún și Tulum face ca această zonă spectaculoasă să fie mai ușor accesibilă. Poți participa la un tur prin junglă, poți locui temporar la o familie locală și poți vizita Rezervația Biosferei Sian Ka’an pentru a face caiac și safari marin.

24. Tricity, Polonia

În Polonia, denumirea Tricity se referă la zona care cuprinde orașele Gdańsk, Sopot și Gdynia, situate la Marea Baltică.

Mergi la Gdańsk pentru berea ieftină, pentru a descoperi istoria și pentru a vizita muzee de calitate. Sopot este renumit pentru stațiunile sale balneare, plaja cu nisip din apropiere și cel mai lung dig din lemn din Europa.

În ceea ce privește Gdynia, acest oraș-port mai puțin cunoscut oferă clădiri moderniste și nave-muzeu care merită explorate.

25. Kuélap, Chachapoyas, Peru

Supranumită „Machu Picchu al Nordului” de către National Geographic, Kuélap este o cetate care va deveni în curând mai accesibilă vizitatorilor datorită noilor trasee și expoziții.

Poți ajunge la destinație cu telecabina, bucurându-te de priveliști spectaculoase asupra peisajului. Construcția preincașă datează din secolul al VI-lea d.Hr., fiind cu aproape un mileniu mai veche decât Machu Picchu.