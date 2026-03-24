Unde se află cea mai ieftină destinație, în 2026. Stațiunea în care plătești 233 de euro pentru un sejur de 7 zile

Cauți deja destinații de top pentru a rezerva din timp cazarea și transportul pentru vara lui 2026? Există câteva stațiuni unde poți găsi pachete all-inclusive la un cost de câteva sute de euro. De pildă, în atenție se află, acum, o stațiune situată pe coasta Atlanticului. Aceasta este cunoscută pentru peisajele și plajele superbe, cât și pentru cei care doresc să întreprindă activități nautice.

Te-ai gândit că ar fi momentul ideal să rezervi o vacanță peste hotare? Mulți dintre turiști aleg, de pildă, să plece în Maroc, pentru cel puțin o săptămână, pentru a se bucura de o experiență socio-culturală inedită, dar și pentru a savura din plin arta culinară locală. O stațiune aflată pe coasta Atlanticului, în Maroc, este chiar Agadir.

Aici, turiștii au posibilitatea să opteze pentru pachete turistice all-inclusive care pornesc de la 39 de euro de noapte, de persoană. Conform unui studiu efectuat de o platformă dedicată turismului, aceasta ar fi una dintre destinațiile accesibile pentru vara lui 2026.

Agadir, o destinație turistică mai accesibilă

Stațiunea Agadir aduce turiștilor o ”oază” de liniște, cu peisaje de basm, precum și cu plaje liniștite cu nisip fin. De altfel, clima este blândă, media valorilor termice, iarna, fiind de 20,5 grade Celsius, iar vacanțele pot fi la un preț accesibil. Destinația turistică se află la circa 5 ore de Casablanca.

Un sejur de 7 zile poate costa de la 233 de euro de persoană (zbor, cazare, mese). De altfel, un sejur de 28 de zile (prelungit), poate costă de la 725 de euro de persoană, scrie Libertatea.ro.

De altfel, altă opțiune poate reprezenta o vacanță în Spania, la Costa Dorada, unde prețul per persoană începe de la 446 de euro. În Murcia, tot Spania, prețul începe de la 467 de euro per persoană.

