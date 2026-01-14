Prima pagină » Actualitate » O destinație populară printre români impune reguli stricte turiștilor: trebuie să demonstrezi că ai bani la intrare

O destinație populară printre români impune reguli stricte turiștilor: trebuie să demonstrezi că ai bani la intrare

14 ian. 2026, 21:21, Actualitate
O destinație populară printre români impune reguli stricte turiștilor: trebuie să demonstrezi că ai bani la intrare

Un paradis exotic pentru turiști, până acum și pentru români, urmează să implementeze reguli noi care să limiteze intrarea vizitatorilor cu resurse financiare mici. Scopul este conservarea mediului și a culturii locale, însă măsura a stârnit dezbateri și îndoieli privind aplicabilitatea sa. Destinația este insula Bali, din Indonezia.

Autoritățile din Bali intenționează să ceară turiștilor să demonstreze că au suficiente economii înainte de a intra pe insulă. În plan este verificarea soldului bancar pe ultimele trei luni și analiza duratei și tipului de activități planificate în vacanță. Obiectivul declarat este de a atrage vizitatori cu putere de cumpărare mai mare, care să contribuie la menținerea standardelor insulei, inclusiv protecția mediului și conservarea culturii locale.

În atenția românilor

Deocamdată nu există o sumă minimă clară, iar detaliile despre cine va face verificările – autoritățile locale sau cele naționale – rămân neclare, notează Bali Sun. Introducerea acestor verificări financiare ar putea complica semnificativ procesul de obținere a vizelor și de planificare a vacanțelor, transformând simpla idee de călătorie într-o serie de pași birocratici mai minuțioși.

Turismul de masă, care aduce anual milioane de vizitatori pe insulă, s-ar putea diminua considerabil, iar agențiile de turism vor fi nevoite să își ajusteze ofertele, creând pachete adaptate pentru cei care îndeplinesc noile criterii financiare.

În paralel, controalele mai stricte ar putea determina turiștii să se documenteze mai atent înainte de a călători, să își gestioneze bugetul cu mai multă responsabilitate și să planifice experiențele de vacanță într-un mod mai calculat și conștient, comprimă Playtech.

Turiști atent selecționați

Pe lângă regulile financiare, oficialii din Bali discută despre intensificarea politicii de impozitare turistică și îmbunătățirea sistemelor de colectare a taxelor deja existente.

Scopul este de a reduce presiunea asupra mediului, de a gestiona mai eficient deșeurile și traficul congestionat și de a promova un tip de turism mai responsabil.

Totodată, înlocuirea vizitatorilor în masă cu turiști dispuși să plătească pentru experiențe sustenabile ar putea aduce beneficii economice mai mari pe termen lung și o conservare mai eficientă a frumuseților naturale ale insulei, fără a afecta imaginea sa internațională.

Bali, cu plajele sale cu nisip alb și apele turcoaz, rămâne o destinație de top, însă noile reguli ar putea transforma modul în care turiștii internaționali experimentează insula, punând accent pe calitate și responsabilitate în loc de cantitate.

Recomandarea video

Mediafax
Secretul longevității nu e la sală. Unde au găsit medicii răspunsul
Digi24
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
Cancan.ro
BREAKING | Mario Iorgulescu a DISPĂRUT! Gino, tatăl lui, l-a dat în urmărire la carabinieri și a plecat de urgență în Italia
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Tensiuni majore în Orient: Trump ar putea lovi Iranul în 24 de ore. Netanyahu pleacă din Israel, SUA evacuează o bază
Mediafax
Te simți copleșit? Cinci trucuri simple recomandate de specialiști care țin negativitatea la distanță și readuc starea de bine
Click
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă
Digi24
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui Putin au început războiul cu patriarhul ecumenic
Cancan.ro
Gabriela Cristea, în cărți pentru locul lui Cătălin Măruță?! Am aflat TOT ce s-a întâmplat în sediul PRO TV, din decembrie și până acum
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Arma nouă care „curăță” cerul Ucrainei: A doborât deja 20 de drone
Descopera.ro
Fenomen nemaivăzut până acum în Cosmos! Ce au observat astronomii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, să mănânci și varza, nu numai carnea!
Descopera.ro
Un studiu arată că unii neanderthalieni au uitat cum să facă focul

Cele mai noi

Trimite acest link pe