Un paradis exotic pentru turiști, până acum și pentru români, urmează să implementeze reguli noi care să limiteze intrarea vizitatorilor cu resurse financiare mici. Scopul este conservarea mediului și a culturii locale, însă măsura a stârnit dezbateri și îndoieli privind aplicabilitatea sa. Destinația este insula Bali, din Indonezia.

Autoritățile din Bali intenționează să ceară turiștilor să demonstreze că au suficiente economii înainte de a intra pe insulă. În plan este verificarea soldului bancar pe ultimele trei luni și analiza duratei și tipului de activități planificate în vacanță. Obiectivul declarat este de a atrage vizitatori cu putere de cumpărare mai mare, care să contribuie la menținerea standardelor insulei, inclusiv protecția mediului și conservarea culturii locale.

În atenția românilor

Deocamdată nu există o sumă minimă clară, iar detaliile despre cine va face verificările – autoritățile locale sau cele naționale – rămân neclare, notează Bali Sun. Introducerea acestor verificări financiare ar putea complica semnificativ procesul de obținere a vizelor și de planificare a vacanțelor, transformând simpla idee de călătorie într-o serie de pași birocratici mai minuțioși.

Turismul de masă, care aduce anual milioane de vizitatori pe insulă, s-ar putea diminua considerabil, iar agențiile de turism vor fi nevoite să își ajusteze ofertele, creând pachete adaptate pentru cei care îndeplinesc noile criterii financiare.

În paralel, controalele mai stricte ar putea determina turiștii să se documenteze mai atent înainte de a călători, să își gestioneze bugetul cu mai multă responsabilitate și să planifice experiențele de vacanță într-un mod mai calculat și conștient, comprimă Playtech.

Turiști atent selecționați

Pe lângă regulile financiare, oficialii din Bali discută despre intensificarea politicii de impozitare turistică și îmbunătățirea sistemelor de colectare a taxelor deja existente.

Scopul este de a reduce presiunea asupra mediului, de a gestiona mai eficient deșeurile și traficul congestionat și de a promova un tip de turism mai responsabil.

Totodată, înlocuirea vizitatorilor în masă cu turiști dispuși să plătească pentru experiențe sustenabile ar putea aduce beneficii economice mai mari pe termen lung și o conservare mai eficientă a frumuseților naturale ale insulei, fără a afecta imaginea sa internațională.

Bali, cu plajele sale cu nisip alb și apele turcoaz, rămâne o destinație de top, însă noile reguli ar putea transforma modul în care turiștii internaționali experimentează insula, punând accent pe calitate și responsabilitate în loc de cantitate.