Un britanic care a vizitat 140 de țări spune care este destinația care i-a plăcut cel mai mult și în care revine mereu. E și preferata românilor

12 dec. 2025, 11:08, Actualitate
sursa foto: Envato

Chris D. Brown, un britanic care a vizitat nu mai puțin de 140 de țări, susține există un loc anume în care revine cu drag în fiecare an. Această destinație este una foarte accesibilă și pentru turiștii români.

Brown a călătorit în nu mai puțin de 140 de țări de-a lungul anilor, dar un loc anume i-a rămas la inimă. Această destinație este una foarte accesibilă și pentru turiștii români, care pot vizita foarte ușor acest loc minunat.

Mai exact, destinația recomandată de către Brown este Spania, în special orașul Sevilla. Mai mult, destul de recent, acesta a fost votat drept cel mai bun oraș în care se poate locui în Spania. Vizitatori din întreaga lume vin anual în Sevilla.

În afară de clădirile și peisajele superbe, Brown mai susține că un alt motiv pentru care recomandă Spania este și mâncarea delicioasă ce poate fi savurată în această țară.

sursa foto: Envato

sursa foto: Envato

Brown a vorbit și despre unele atracții importante din Spania, precum Alhambra și Sagrada Familia. Cu adevărat, Spania are în spate o istorie fascinantă.

Nu în ultimul rând, Brown spune că de-a lungul Spaniei există și nenumărate festivale și evenimente culturale care trebuie vizitate de către turiști. Spre exemplu, în luna februarie, orașul Sitges va găzdui cel mai mare carnaval din Spania, unde vin turiști din întreaga lume.

