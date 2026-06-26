Tragedie în județul Cluj. Un copil de 12 ani a murit după ce o cruce din beton a căzut peste el

Un copil în vârstă de 12 ani din localitatea Vultureni, județul Cluj, a murit ieri după ce o cruce din beton a căzut peste el.

Tragedia s-a întâmplat sub ochii tatălui. Cei doi se aflau la cimitirul din localitate pentru a curăța mormântul bunicii celui mic. După ce s-a îndepărtat doar câțiva metri, copilul s-a sprijinit de un monument funerar a cărui cruce din beton nu era fixată corespunzător.

În doar câteva clipe, crucea, care cântărea peste 100 de kilograme, s-a desprins și s-a prăbușit peste el, provocându-i răni fatale.

Tatăl și-a luat copilul în brațe și a fugit cu el spre sat pentru a cere ajutor. După apelul la 112, la locul tragediei au fost mobilizate echipaje de poliție, ambulanțe și un elicopter SMURD. Ajunși la fața locului, medicul și paramedicii au găsit minorul în stop cardio-respirator. Medicii au încercat să îi salveze viața copilului, însă rănile suferite au fost prea grave.

Potrivit primelor date, monumentul funerar era prins doar cu un singur fir de fier-beton. Oamenii din zonă susțin că astfel de cruci pot deveni extrem de periculoase, mai ales în condițiile în care copiii obișnuiesc să se joace prin cimitir.

Trupul copilului a fost transportat la Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca pentru efectuarea autopsiei și stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Anchetatorii încearcă acum să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs accidentul. Dacă se va constata că monumentul a fost montat necorespunzător, ar putea fi trasă la răspundere și persoana responsabilă de execuția sau instalarea acestuia.