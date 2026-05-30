Un copil de 2 ani a murit după un incident pe un tobogan gonflabil, la Zilele Orașului Satu Mare. Decizia luată imediat de primărie

Un copil în vârstă de 2 ani și-a pierdut viața vineri seară, după un incident produs într-o zonă de agrement destinată copiilor, amenajată în cadrul evenimentului Zilele Orașului Satu Mare. O anchetă a fost deschisă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia.

Potrivit presei locale, trei copii se aflau pe un tobogan gonflabil amplasat în zona dedicată celor mici, în cadrul manifestărilor organizate cu ocazia Zilelor Orașului Satu Mare.

Deocamdată, circumstanțele exacte ale incidentului nu sunt clare. Primele informații indică faptul că cei trei copii s-ar fi lovit între ei, iar băiețelul de 2 ani a avut nevoie de intervenția de urgență a echipajelor medicale.

Medicii au încercat să-l salveze mai bine de o oră

La fața locului au intervenit echipaje medicale care au început imediat manevrele de resuscitare. Copilul a fost resuscitat timp de peste o oră, însă, în ciuda eforturilor depuse de medici, acesta nu a mai putut fi salvat.

Decizie luată de Primăria Satu Mare

În urma tragediei, autoritățile locale au anunțat măsuri imediate privind activitățile de divertisment din cadrul evenimentului.

„Primăria Satu Mare a decis ca, de Ziua Oraşului, toate caruselele şi locurile de joacă din locaţiile dedicate evenimentului să fie oprite. Mai mult, pe viitor, acest tip de divertisment va fi eliminat complet”, este anunţul postat pe pagina de Facebook a Primăriei Satu Mare.

Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul.