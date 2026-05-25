Prima pagină » Actualitate » Tragedie în Buzău: un copil de 4 ani a murit după ce a fost atacat de un câine

Copil de 4 ani, mort după ce a fost atacat de un câine / foto ilustrativ, sursa: Shutterstock
Un copil în vârstă de 4 ani a murit, duminică seară, 24 mai, în satul Limpeziș din comuna Movila Banului, județul Buzău, după ce a fost atacat de un câine ciobănesc aflat într-o curte din apropierea locuinței sale. Din primele informații reiese că micuțul ar fi ajuns în curtea unui saivan aflat în vecinătatea casei în care locuia împreună cu mama sa.

Animalul, care era legat, s-a repezit asupra copilului și l-a sfâșiat, mușcându-l de mai multe ori.

A murit din cauza hemoragiei puternice

Copilul a suferit răni grave la nivelul capului, gâtului și al femurului, decesul survenind din cauza hemoragiei masive. Medicii de la spitalul unde a fost dus micuțul nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Presa locală scrie că tragedia s-a produs după ce mama băiețelului l-ar fi lăsat nesupravegheat pentru scurt timp. Femeia a intrat în locuință preț de câteva minute, iar când a revenit nu și-a mai găsit fiul. Alarma a fost dată imediat și mai mulți vecini au pornit în căutarea lui. Inițial, oamenii au făcut verificări în apropierea unei gârle, temându-se că micuțul ar fi putut cădea în apă. Ulterior, s-au îndreptat și spre curtea vecină, unde era amenajat un saivan pentru animale. Acolo a fost găsit trupul copilului, sfâșiat de câinele de pază.

La fața locului au intervenit polițiști criminaliști, coordonați de un procuror, dar și reprezentanți ai Poliției Animalelor. Oamenii legii încearcă să stabilească împrejurările exacte în care a avut loc atacul.

Surse judiciare susțin că o femeie din familia băiatului a ajuns la spital în stare de șoc, după aflarea veștii.

