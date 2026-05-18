Știință » Studiu surprinzător: oamenii îmbătrânesc accelerat la două vârste-cheie ale vieții

Galerie Foto 3
Oamenii îmbătrânesc mai rapid în două momente-cheie, arată un nou studiu.

Îmbătrânirea poate părea un proces lent și gradual, însă cercetările sugerează că lucrurile nu stau întotdeauna așa. Astfel, dacă te trezești într-o dimineață, te uiți în oglindă și ai impresia că ai îmbătrânit brusc, este posibil să nu fie doar în imaginația ta, relatează Science Alert.

Potrivit unui studiu din 2024 privind schimbările moleculare asociate îmbătrânirii, oamenii trec prin două salturi bruște ale procesului de îmbătrânire: unul în jurul vârstei de 44 de ani și altul în jurul vârstei de 60 de ani.

„Nu ne schimbăm doar treptat în timp, există unele schimbări cu adevărat dramatice. Se pare că perioada de la mijlocul anilor 40 este una a schimbărilor dramatice, la fel și începutul anilor 60. Iar acest lucru este valabil indiferent de clasa de molecule analizată”, a explicat geneticianul Michael Snyder.

FOTO – Caracter ilustrativ

Îmbătrânirea, un proces complex

Michael Snyder și colegii săi au investigat biologia îmbătrânirii pentru a înțelege mai bine ce schimbări apar și cum se produc acestea, astfel încât să poată preveni și trata mai eficient aceste afecțiuni. Ei au urmărit un grup de 108 adulți care au donat mostre biologice o dată la câteva luni, timp de mai mulți ani.

Cercetătorii au observat că, în cazul unor afecțiuni precum boala Alzheimer și bolile cardiovasculare, riscul nu crește treptat odată cu vârsta, ci se intensifică brusc după o anumită etapă a vieții. Astfel, au decis să studieze mai atent biomarkerii îmbătrânirii pentru a vedea dacă pot identifica schimbări asociate.

Folosind probele colectate, cercetătorii au urmărit diferite tipuri de biomolecule. Printre moleculele analizate s-au numărat ARN-ul, proteinele, lipidele și taxonii microbiomului proveniți din intestin, piele, nas și cavitatea orală, însumând 135.239 de caracteristici biologice.

Mai multe studii anterioare au descoperit modificări neliniare ale abundenței moleculare asociate cu îmbătrânirea la șobolani și oameni. Cercetările efectuate pe musculițe de oțet, șoareci și pești-zebră au indicat, de asemenea, un proces de îmbătrânire în etape.

Ce se întâmplă la vărsta de 44 și 60 de ani

Geneticianul Snyder și ceilalți cercetători au observat o schimbare clară în abundența multor tipuri diferite de molecule din corpul uman în două etape distincte. Aproximativ 81% dintre toate moleculele studiate au prezentat modificări într-una sau în ambele etape. Schimbările au atins un vârf la mijlocul anilor 40 și din nou la începutul anilor 60, fiecare având profile ușor diferite.

Vârful din jurul vârstei de 44 de ani a evidențiat schimbări în molecule asociate metabolismului lipidelor, cofeinei și alcoolului, precum și bolilor cardiovasculare și disfuncțiilor pielii și musculaturii.

Vârful de la începutul anilor 60 a fost asociat cu metabolismul carbohidraților și cofeinei, bolile cardiovasculare, sănătatea pielii și mușchilor, reglarea sistemului imunitar și funcția renală.

Ce factori contribuie la aceste schimbări

Primul vârf, cel de la mijlocul anilor 40, coincide de obicei cu perioada în care femeile intră la menopauză sau perimenopauză, însă cercetătorii au exclus acest aspect drept principal factor. Și bărbații au prezentat schimbări moleculare semnificative la aceeași vârstă.

„Acest lucru sugerează că, deși menopauza sau perimenopauza pot contribui la schimbările observate la femei în jurul vârstei de 40 și ceva de ani, există probabil și alți factori, mai importanți, care influențează aceste schimbări atât la bărbați, cât și la femei”, a explicat metabolomistul Xiaotao Shen, autorul principal al studiului, fost cercetător la Stanford.

Cercetătorii notează că dimensiunea eșantionului a fost relativ redusă și că au analizat un număr limitat de probe biologice provenite de la persoane cu vârste între 25 și 70 de ani. Studiile viitoare ar putea aprofunda acest fenomen, analizându-l mai detaliat și pe un grup mai larg de participanți, pentru a înțelege mai bine modul în care corpul uman se schimbă de-a lungul timpului.

