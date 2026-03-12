Care sunt simptomele care prevestesc un infarct și nu trebuie ignorate. Până și un cardiolog de renume a făcut această greșeală

Deși era un expert în domeniul său, un medic cardiolog a suferit un infarct după ce nu a luat în serios unele simptome aparent obișnuite, despre care a crezut că vor dispărea curând de la sine. Aceste simptome minore nu ar fi trebut ignorate niciodată, deoarece pot semnala faptul că o problemă mult mai serioasă este iminentă, preia Click.

Doctorul William Wilson are vârsta de 63 de ani și având în vedere faptul că este un medic cardiolog de succes, nu a crezut niciodată că se va putea confrunta cu o problemă precum infarctul. Însă, unele simptome minore pe care le-a ignorat au condus, în cele din urmă, la această problemă gravă. Medicul lucrează în statul american Indiana, nu fuma, avea un stil de viață activ și, spunea el, se simțea mai bine ca oricând. Însă, potrivit informațiilor de la Daily Mail, totul s-a schimbat într-o dimineață din anul 2018, atunci când a decis să facă exerciții fizice alături de soția lui.

A refuzat să creadă că se confruntă cu un infarct

Medicul a povestit că se simțea bine și nu se forța prea intens, însă a început rapid să resimtă o senzație ciudată. Practic, Wilson a simțit o stare generală de rău, nu o durere de inimă bruscă, care ar fi un simptom specific infarctului.

„Era un disconfort în piept și nu unul foarte intens. Nu se simțea ca un cuțit sau așa ceva, ci o senzație de disconfort”, a spus acesta, conform sursei citate. Un alt simptom comun al infarctului este și apariția bruscă a transpirației. Însă, având în vedere că medicul tocmai făcea exerciții fizice, acest detaliu i s-a părut normal.

Simptomele care nu trebuie ignorate

Wilson a resimțit și o senzație similară cu un atac de panică, un alt simptom specific infarctului. În cele din urmă, el a fost nevoit să meargă la toaleta sălii de sport, dar, inițial, a refuzat să creadă că tocmai se confruntă cu un infarct.

În cele din urmă, el i-a spus soției sale că are un infarct, iar aceasta l-a ajutat să ajungă la spital cât mai repede cu putință. Medicul a explicat că este foarte important ca cei care se confruntă cu această problemă să ajungă la medic cât mai repede posibil. Inițial, medicul a refuzat să creadă că un infarct i se poate întâmpla tocmai lui, dar, din fericire, a reușit să treacă cu bine peste acest eveniment.

