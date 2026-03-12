Prima pagină » Actualitate » Care sunt simptomele care prevestesc un infarct și nu trebuie ignorate. Până și un cardiolog de renume a făcut această greșeală

Care sunt simptomele care prevestesc un infarct și nu trebuie ignorate. Până și un cardiolog de renume a făcut această greșeală

12 mart. 2026, 18:39, Actualitate
Care sunt simptomele care prevestesc un infarct și nu trebuie ignorate. Până și un cardiolog de renume a făcut această greșeală
Doctorul William Wilson

Deși era un expert în domeniul său, un medic cardiolog a suferit un infarct după ce nu a luat în serios unele simptome aparent obișnuite, despre care a crezut că vor dispărea curând de la sine. Aceste simptome minore nu ar fi trebut ignorate niciodată, deoarece pot semnala faptul că o problemă mult mai serioasă este iminentă, preia Click.

Doctorul William Wilson are vârsta de 63 de ani și având în vedere faptul că este un medic cardiolog de succes, nu a crezut niciodată că se va putea confrunta cu o problemă precum infarctul. Însă, unele simptome minore pe care le-a ignorat au condus, în cele din urmă, la această problemă gravă.

Medicul lucrează în statul american Indiana, nu fuma, avea un stil de viață activ și, spunea el, se simțea mai bine ca oricând. Însă, potrivit informațiilor de la Daily Mail, totul s-a schimbat într-o dimineață din anul 2018, atunci când a decis să facă exerciții fizice alături de soția lui.

A refuzat să creadă că se confruntă cu un infarct

Medicul a povestit că se simțea bine și nu se forța prea intens, însă a început rapid să resimtă o senzație ciudată. Practic, Wilson a simțit o stare generală de rău, nu o durere de inimă bruscă, care ar fi un simptom specific infarctului.

„Era un disconfort în piept și nu unul foarte intens. Nu se simțea ca un cuțit sau așa ceva, ci o senzație de disconfort”, a spus acesta, conform sursei citate. Un alt simptom comun al infarctului este și apariția bruscă a transpirației. Însă, având în vedere că medicul tocmai făcea exerciții fizice, acest detaliu i s-a părut normal.

Simptomele care nu trebuie ignorate

Wilson a resimțit și o senzație similară cu un atac de panică, un alt simptom specific infarctului. În cele din urmă, el a fost nevoit să meargă la toaleta sălii de sport, dar, inițial, a refuzat să creadă că tocmai se confruntă cu un infarct.

În cele din urmă, el i-a spus soției sale că are un infarct, iar aceasta l-a ajutat să ajungă la spital cât mai repede cu putință. Medicul a explicat că este foarte important ca cei care se confruntă cu această problemă să ajungă la medic cât mai repede posibil. Inițial, medicul a refuzat să creadă că un infarct i se poate întâmpla tocmai lui, dar, din fericire, a reușit să treacă cu bine peste acest eveniment.

Recomandarea autorului: „Durerea care anunță moartea”: Profesorul Horațiu Moldovan explică semnele infarctului miocardic

Recomandarea video

Mediafax
Ministerul Finanțelor prelungește schema de ajutor de stat privind returnarea parțială a accizei la motorină pentru transportatori
Digi24
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
Cancan.ro
Mugurel Vrabete NU va fi înmormântat! Anunțul făcut de trupa Holograf
Prosport.ro
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
Adevarul
O nouă armă misterioasă a Ucrainei doboară drone cu un fascicul direcționat
Mediafax
Super-bogații fug din Orientul Mijlociu cu avioane private. Prețurile charter au explodat
Click
Zodiile care încep luna aprilie cu dreptul. Au noroc cu carul și dorințele li se împlinesc una câte una
Digi24
Sfaturile mamei lui Ilie Bolojan către fiul ei: „Dragul mamei, nu demisiona”
Cancan.ro
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă cu aproape o lună
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de „Pisi” din „Inimă de țigan”? Cum arată și cu ce se ocupă acum Dana Hauer! Mulți nu au recunoscut-o
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Concluzia jurnaliștilor TopGear când după interacțiunea cu Dacia Bigster: „Incitantă ca un pui de...”. Iar asta nu e o critică
Descopera.ro
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
De unde provin cele mai multe dintre artefactele din Epoca Bronzului?
Scene incredibile la Guvern. Jurnaliștii români nu sunt lăsați să intre la întrevederea lui Volodimir Zelenski cu premierul Bolojan și filmează peste gard. Jurnaliștii ucraineni sunt în curtea guvernului
19:03
Scene incredibile la Guvern. Jurnaliștii români nu sunt lăsați să intre la întrevederea lui Volodimir Zelenski cu premierul Bolojan și filmează peste gard. Jurnaliștii ucraineni sunt în curtea guvernului
PROTEST Protest la o școală gimnazială din București. Cadrele didactice refuză simularea Evaluării Naționale și cer susținerea părinților
18:51
Protest la o școală gimnazială din București. Cadrele didactice refuză simularea Evaluării Naționale și cer susținerea părinților
ULTIMA ORĂ Incendiu pe cel mai mare portavion american din cauze necunoscute. Cel puțin doi marinari au fost răniți
18:32
Incendiu pe cel mai mare portavion american din cauze necunoscute. Cel puțin doi marinari au fost răniți
SPORT Jandarmeria anunță măsuri speciale pentru derby-ul Rapid – Dinamo
18:20
Jandarmeria anunță măsuri speciale pentru derby-ul Rapid – Dinamo
FLASH NEWS Italia își retrage toate trupele din Irak, pe fondul bombardamentelor Iranului asupra bazelor NATO din Orientul Mijlociu
18:05
Italia își retrage toate trupele din Irak, pe fondul bombardamentelor Iranului asupra bazelor NATO din Orientul Mijlociu
AI AFLAT! Doru Bușcu explică planul lui Nicușor Dan: „Are o colaborare bună cu PSD, pentru că vrea să mențină coaliția în configurația actuală, ca să nu-și ruineze planul politic”
18:03
Doru Bușcu explică planul lui Nicușor Dan: „Are o colaborare bună cu PSD, pentru că vrea să mențină coaliția în configurația actuală, ca să nu-și ruineze planul politic”

Cele mai noi

Trimite acest link pe