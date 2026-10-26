Cum îți pregătești caloriferele pentru sezonul rece în doar 10 minute. Trucul simplu care ajută la răspândirea căldurii în toată locuința

Caloriferele vor încălzi mai bine toamna și iarna dacă faci acum o treabă de 10 minute. Menține-ți locuința caldă pe parcursul lunilor reci, făcând un lucru simplu în această lună.

Toamna a sosit cu adevărat, iar acum este momentul perfect pentru a-ți pregăti caloriferele pentru lunile reci care urmează, astfel încât locuința să fie cât mai călduroasă și confortabilă.

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Jurnalista Katherine McPhillips a dezvăluit trucul pe care se bazează pentru a-și menține locuința caldă pe tot parcursul iernii. Ea a declarat: „Locuiesc într-o casă victoriană veche din Scoția, unde pot exista curenți de aer puternici, așa că este foarte important pentru mine ca radiatoarele să funcționeze corespunzător”, relatează Mirror.

Caloriferele împing aerul cald spre exterior, ceea ce poate duce la acumularea prafului în interiorul elementelor lor. Dacă nu este îndepărtat, acest praf va împiedica circulația căldurii în încăpere, făcând-o să se simtă foarte rece.

Ideea de a curăța un calorifer poate părea o sarcină dificilă, însă, în general, durează mai puțin de 10 minute, deoarece toată murdăria acumulată poate fi îndepărtată cu ajutorul unui uscător de păr.

De ce să folosești un uscător de păr pentru a curăța un calorifer?

Poate părea o metodă neobișnuită, însă, pe parcursul unui an, praful, părul de animale și scamele se pot acumula în interiorul elementelor caloriferului, zone care sunt cunoscute pentru dificultatea cu care pot fi curățate.

Această acumulare poate acționa ca un strat izolator, împiedicând aerul cald să circule în încăpere. Astfel, caloriferul nu va mai putea încălzi camera în mod corespunzător și va trebui să funcționeze mult mai intens, ceea ce va duce, în cele din urmă, la creșterea facturilor la energie. Un uscător de păr poate ajuta la îndepărtarea resturilor blocate în interiorul sau în spatele caloriferului, suflând un jet puternic de aer prin acesta și împingând praful în jos, pe podea.

Cum să îndepărtezi praful din interiorul unui calorifer

Pentru început, așază un prosop sub calorifer. Astfel, va fi mult mai ușor să strângi praful care cade.

Apoi, setează uscătorul de păr la cea mai scăzută temperatură și la cea mai mare viteză. Evită folosirea unei setări de temperatură ridicată, deoarece aceasta nu va ajuta la îndepărtarea prafului și poate chiar să provoace un ușor miros de ars al resturilor.

Îndreaptă duza uscătorului de păr spre orificiile de aerisire și grilajul din partea superioară a caloriferului, pentru a împinge praful în jos și în exterior.

După ce ai terminat, aruncă pur și simplu praful adunat pe prosop și folosește un aspirator pentru a îndepărta scamele care au ajuns pe podea.

Katherine a adăugat: „Apoi îmi place să șterg exteriorul caloriferului cu o lavetă umedă, dacă există praf, iar astfel caloriferele mele sunt pregătite exact la timp pentru sezonul rece care urmează.”