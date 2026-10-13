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Obiceiul simplu care previne condensul și apariția mucegaiului pe ferestre în timpul iernii. Ce trebuie să faci

Obiceiul simplu care previne condensul și apariția mucegaiului pe ferestre în timpul iernii. Ce trebuie să faci
Sursă foto: Shutterstock
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Majoritatea locuințelor se confruntă la un moment dat cu condensul, însă gestionarea din timp a acestei probleme poate preveni apariția mucegaiului și a umezelii.

Condensul pe ferestre este o problemă frecventă, în special pe măsură ce temperaturile încep să scadă. Acesta apare atunci când apa se acumulează pe suprafețe dure, în momentul în care aerul cald intră în contact cu acestea. Deși o cantitate mică de umezeală poate părea inofensivă, umezeala persistentă din jurul ferestrelor poate contribui, în timp, la apariția mucegaiului și la deteriorări.

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Din fericire, există câteva metode simple de a reduce excesul de umiditate și de a menține ferestrele mai curate pe parcursul lunilor de iarnă. Potrivit experților, o simplă activitate zilnică poate preveni condensul pe măsură ce temperaturile scad și mai mult, scrie Express.

Aerisiți zilnic

Este important să mențineți locuința bine aerisită pe tot parcursul iernii pentru a preveni acumularea excesului de umiditate.

Este suficient să deschideți ferestrele locuinței timp de 20 de minute în fiecare zi pentru a preveni apariția condensului și a mucegaiului pe ferestre. Acest lucru poate face ca locuința să se răcească în lunile de iarnă, așa că închideți ușile camerelor sau mențineți încălzirea pornită.

Astfel, aerul cald poate ieși din încăpere, în loc să provoace formarea condensului pe suprafața ferestrei. Pentru un efect și mai bun, țineți perdelele deschise noaptea pentru a ajuta temperatura sticlei să rămână mai apropiată de cea a camerei.

Atunci când faceți duș sau baie, deschiderea ferestrei permite aburului să iasă rapid, previne condensul și ajută la aerisirea încăperii în timpul gătitului.

Aerisirea este cel mai important lucru pentru prevenirea condensului, indiferent de metoda aleasă, fie că lăsați aerul să circule noaptea, fie că deschideți ferestrele timp de 20 de minute dimineața.

Sursă foto: Shutterstock

Alte metode pentru a preveni condensul pe ferestre

Experții au declarat: „Pe măsură ce rufele se usucă, hainele umede așezate pe un uscător de rufe sau pe un calorifer eliberează umezeală în aer, crescând umiditatea și provocând condens. De preferat, hainele ar trebui uscate afară.

„Dacă acest lucru nu este posibil din cauza vremii, deschideți ferestrele pentru a permite umezelii să iasă. De asemenea, încercați să uscați hainele într-o cameră cu multe ferestre, astfel încât lumina soarelui să le usuce mai repede.”

Fluctuațiile extreme și frecvente de temperatură pot agrava, de asemenea, problemele. Pentru a preveni acest lucru, mențineți încălzirea pornită permanent, la o temperatură scăzută.

Astfel, sticla nu se răcește la fel de mult, ceea ce ajută la prevenirea formării condensului.

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