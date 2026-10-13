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Metoda veche de peste 100 de ani care îți menține casa caldă fără să pornești centrala. Cum poți reduce facturile la energie

Metoda veche de peste 100 de ani care îți menține casa caldă fără să pornești centrala. Cum poți reduce facturile la energie
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Pe măsură ce prețurile energiei continuă să crească, tot mai mulți oameni caută modalități de a-și menține locuințele calde fără a porni încălzirea.

Deși izolația modernă și sistemele de încălzire centrală oferă, fără îndoială, căldură, acestea din urmă se pot dovedi destul de costisitoare, determinându-i pe mulți exploreze soluții alternative. O tehnică consacrată din epoca victoriană oferă o modalitate ideală de a încălzi locuința fără a porni încălzirea și rămâne la fel de practică astăzi precum era în urmă cu mai bine de un secol, scrie Express.

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Locuințele din epoca victoriană erau renumite pentru curenții de aer, iar pentru a remedia această problemă fără a risipi cărbunele costisitor, locatarii se bazau pe o combinație de perdele groase, draperii pentru uși și „cornișe textile” pentru a păstra aerul cald în interior.

Componentele esențiale ale acestei tehnici trecute cu vederea includ perdele groase, până la podea, prevăzute cu cornișe textile cunoscute și sub denumirea de lambrechine montate în partea superioară. Acestea ar trebui instalate nu doar la ferestre, ci și lângă ușile care fac legătura cu încăperile mai reci.

Ultima componentă presupune utilizarea unor opritoare pentru curenții de aer la uși. Specialiștii recomandă opritoare textile sau draperii groase pentru uși, care erau întâlnite frecvent în numeroase locuințe victoriene.

Sursă foto: Shutterstock

Cum aplici această metodă victoriană de încălzire într-o locuință modernă

  • Montează perdele groase, căptușite, la ferestre, pentru a reduce pierderile de căldură prin sticlă.

  • Montează o perdea sau un stor termic la ușa din față și la cea din spate, pentru a bloca pătrunderea curenților de aer.

  • Folosește o cornișă textilă deasupra perdelelor pentru a reține în încăpere aerul cald care se ridică.

  • Așază opritoare pentru curenții de aer la baza ușilor, pentru a împiedica pătrunderea aerului rece.

Reintroducerea acestei metode simple pentru a-ți încălzi locuința poate reduce pierderile de căldură și, în același timp, poate contribui la menținerea facturilor la energie la un nivel scăzut.

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