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Mucegaiul poate fi prevenit toată iarna cu un simplu obicei de 10 minute. Ce trebuie să faci în fiecare dimineață, începând din octombrie

Mucegaiul poate fi prevenit toată iarna cu un simplu obicei de 10 minute. Ce trebuie să faci în fiecare dimineață, începând din octombrie
Sursă foto: Shutterstock
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Toamna este anotimpul în care este mai probabil să apară mucegaiul. Există o modalitate de a preveni apariția acestuia în lunile mai reci, prin efectuarea unei activități simple, de 10 minute, în fiecare dimineață.

În octombrie, temperaturile încep să scadă și avem parte de multă vreme ploioasă, ceea ce face ca aceasta să fie perioada perfectă pentru a preveni apariția mucegaiului în locuință. Mucegaiul devine o problemă odată cu răcirea vremii, toamna, deoarece se dezvoltă într-un mediu umed, iar o cantitate mare de aer umed poate rămâne prinsă în interior dacă ținem ferestrele închise, scrie Express.

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Activitățile zilnice, precum dușul, gătitul sau uscarea rufelor în interior, pot duce la apariția condensului, fenomen prin care vaporii de apă din aer se transformă în lichid în apropierea unei suprafețe reci. Acesta este adesea motivul pentru care observi că ferestrele devin umede în această perioadă a anului, însă, dacă nu ești atent, se pot crea condițiile perfecte pentru ca mucegaiul să se răspândească pe pereți sau pe mobilierul din apropiere.

Sursă foto: Shutterstock

Cum poți preveni cu ușurință apariția mucegaiului toamna

Colin Greenslade, fondatorul Colin’s Slash Windows, a explicat că există numeroase remedii și produse pe care le poți cumpăra pentru a opri apariția mucegaiului, însă cea mai bună modalitate de a împiedica răspândirea sporilor este pur și simplu să deschizi ferestrele în fiecare zi.

Acesta a spus: „Deschiderea ferestrelor timp de 10–15 minute, de două ori pe zi, elimină aerul umed «fără a pierde prea multă căldură».”

Mulți oameni ezită să deschidă ferestrele toamna, deoarece acest lucru poate permite aerului rece să pătrundă în locuință, însă aerisirea pentru perioade scurte este cea mai eficientă modalitate de a reduce umiditatea din interior.

Deschiderea ferestrelor doar pentru câteva minute permite aerului umed să iasă și aerului proaspăt să intre, reducând astfel condensul și riscul apariției mucegaiului.

Locuința ta s-ar putea să pară puțin mai rece, însă pereții, mobilierul și celelalte suprafețe își vor păstra o mare parte din căldură, astfel încât nu se vor răci semnificativ în timpul unei perioade scurte de aerisire.

Există și alte modalități de a preveni condensul, precum amplasarea unor boluri cu sare, cretă sau chiar nisip pentru pisici lângă ferestre, deoarece acestea pot absorbi o cantitate mare de umiditate din aer.

Totuși, aceste metode vor funcționa doar temporar, cel mult câteva ore, și tind să fie eficiente doar în încăperile mici, așa că este mai rapid și mai ușor să deschizi ferestrele în fiecare zi.

De asemenea, este util să deschizi ferestrele după duș sau după ce gătești, pentru a preveni acumularea aburului în locuință. Asigură-te că menții și o temperatură suficient de ridicată în camere pentru a preveni condensul și șterge ferestrele dacă observi că s-au aburit sau au devenit umede.

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