Trucul ieftin prin care puteți reduce pierderile de căldură. Cum se întreține eficient un calorifer

05 feb. 2026, 22:31, Actualitate
Dacă ai încălzirea la maxim, dar tot simți frig în locuință, există un simplu accesoriu pentru calorifer care poate face o diferență enormă.

Dacă aveți un calorifer montat pe un perete exterior, o mare parte din căldură se pierde prin încălzirea cărămizilor din exteriorul casei. Având în vedere că toată europa se confruntă cu o perioadă rece la sfârșitul iernii, ultimul lucru pe care vi-l doriți este să vă fie frig în propria casă. În plus, energia nu este ieftină, așa că, dacă plătiți pentru căldură direct din locuință, atunci acest truc simplu este evident, publică Express

Potrivit experților în încălzire de la Checkatrade, puteți face ca radiatorul să pară „mai cald” și „mai eficient” folosind un reflector. Experții au remarcat: „Un reflector de radiator este o folie de material reflectorizant care este plasată între radiator și perete pentru a reflecta înapoi în cameră orice căldură care altfel s-ar pierde.”

Reflectorii pentru radiatoare pot fi cumpărați de la magazine precum B&Q, Amazon și Dunelm, cu prețuri bune de la 9 lire sterline. Dar acesta nu este singurul lucru pe care îl puteți face pentru a încălzi radiatoarele – curățarea lor este felul de importantă.

De fapt, experții au remarcat: „Praful poate crea un strat de izolare în jurul radiatorului, reducând-i performanța. Între timp, murdăria și resturile pot obstrucționa paletele radiatorului.”

Cum se curăță caloriferele

Asigurați-vă că radiatoarele sunt oprite și răcite, apoi folosiți un aspirator – ținând duză de grătar sau de lamele timp de câteva secunde – pentru a aspira toată murdăria. Dacă este nevoie, puteți folosi un uscător de păr a sufla excesul de praf din radiator, pe care apoi puteți aspira rapid.

Apoi, folosind o perie de curățare a radiatorului (disponibilă în majoritatea magazinelor de bricolaj), puteți continua să vă asigurați că toate resturile și praful au fost îndepărtate. Apoi, ștergeți pur și simplu exteriorul radiatorului cu puțină apă cu săpun și o lavetă, apoi uscați-l cu o altă lavetă din microfibră.

Trebuie să-mi aerisesc caloriferul?

Odată ce caloriferul este curat și ați montat un reflector, casa ar trebui să fie considerabil mai caldă. Totuși, dacă caloriferul este fierbinte în partea de jos, dar este rece în partea de sus, înseamnă că există aer prins în interior care oprește curgerea apei calde.

Acesta este un semn cheie că trebuie să aerisiți radiatorul pentru a elibera aerul prins, astfel încât radiatorul să se poată încălzi din nou eficient.

Pentru a face acest lucru, veți avea nevoie de o cheie pentru radiator și de un prosop; mai întâi, localizați supapa de eliberare de pe lateralul radiatorului (arată ca un știft pătrat). Aici rotiți încet supapa de eliberare cu cheia pentru radiator până când auziți un șuierat – acesta este aerul prins care iese.

Când șuieratul se diminuează, apa va începe să se miște prin radiator; acesta este semnalul pentru a închide supapa de eliberare. Prosopul ar trebui să fie sub supapa de eliberare, în cazul în care iese apă în timpul acestui proces.

