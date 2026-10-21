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TVR vrea 100 de mașini în leasing, de peste 12 milioane de lei. Achiziția depinde de aprobarea Guvernului

TVR vrea 100 de mașini în leasing, de peste 12 milioane de lei. Achiziția depinde de aprobarea Guvernului
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Televiziunea Română vrea să închirieze în leasing 100 de mașini noi, pentru care este dispusă să plătească peste 12 milioane de lei. Instituția a publicat anunțul de achiziție pe platforma online Sistemul Informatic Colaborativ pentru Achiziții Publice (SICAP), folosită pentru contractele finanțate din bani publici. Reprezentanții TVR spun că au nevoie de autovehicule deoarece actualul contract expiră pe 4 ianuarie 2027. Mașinile vor fi folosite pentru transportul echipelor de filmare, al tehnicienilor și al echipamentelor necesare producțiilor realizate pe teren.

Contractul pentru cele 100 de mașini va fi încheiat pe 4 ani

Contractul pentru cele 100 de mașini va fi încheiat pe o perioadă de 4 ani. În acest interval, TVR va semna cel puțin 4 contracte pentru folosirea autovehiculelor, cel mai scurt fiind valabil o lună, iar cel mai lung, 11 luni.

Prin leasing operațional, TVR va folosi mașinile pentru o perioadă stabilită, după care le va returna firmei de la care le-a luat, fără să fie obligată să le cumpere. Contractul va include și costurile de întreținere, precum și serviciile necesare pentru utilizarea autovehiculelor.

Înainte să facă achiziția, Guvernul trebuie să își dea aprobarea

Achiziția depinde de obținerea unei aprobări din partea Guvernului României, prin memorandum sau act administrativ, care să permită TVR să facă o excepție de la interdicția de a cumpăra mașini, prevăzută de OUG nr. 34/2023 și aplicabilă în 2026 prin Legea nr. 141/2025. Fără această aprobare, TVR nu va putea cere furnizorului să livreze autovehiculele.

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OUG nr. 34/2023

Articolul III (1)

„În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, inclusiv activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă acestea, li se interzice achiziționarea, preluarea în leasing sau închirierea de:

a) autoturisme, astfel cum sunt acestea definite la art. 3 pct. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2014, cu modificările și completările ulterioare”, conform Portalul Legislativ.

Legea nr. 141/2025

Articolul I (2)

„Măsurile instituite de prezenta lege au caracter excepțional și urmăresc să asigure Guvernului finanțarea necesară respectării angajamentelor asumate cu încadrarea în ținta de deficit, fiind necesară diminuarea unor cheltuieli de funcționare ale instituțiilor și autorităților publice și creșterea veniturilor bugetului de stat”, potrivit Portalul Legislativ.

Televiziunea Română e finanțată din fonduri alocate bugetului de stat

Televiziunea Română (TVR) este o instituție publică de media, finanțată în principal din fonduri alocate de la bugetul de stat, la care se adaugă venituri proprii, inclusiv din publicitate și alte activități comerciale. Bugetul instituției și modul în care sunt împărțite cheltuielile sunt relevante pentru a înțelege costurile de funcționare și capacitatea TVR de a susține noi contracte.

Bugetul Televiziunii Române pentru 2026 este de 500 de milioane de lei, bani alocați de la bugetul de stat, la care se adaugă venituri proprii estimate la aproximativ 29 de milioane de lei.

Cea mai mare parte a bugetului este destinată salariilor, care reprezintă aproximativ 81% din fondurile instituției, potrivit declarațiilor făcute de președinta-director general a TVR, Adriana Săftoiu. Legea prevede că finanțarea televiziunii publice provine atât din alocații de la bugetul de stat, cât și din venituri proprii, inclusiv din publicitate.

TVR a ieșit în ultima vreme foarte mult în evidență

O nouă controversă a apărut în scandalul din „familia” Televiziunii Române, izbucnit marți, 6 octombrie, când noul director general interimar, Sorina Matei, a postat, pe pagina personală de Facebook, un moment surprins în ediția de luni a emisiunii „Poarta Pangrati”, realizată de Marina Almășan pe postul TVR2, în care unul dintre angajații televiziunii, Tudor Bota – fiul celebrei crainice a anilor ’70-’80, Cristiana Bota – apare la volanul unui Porsche Taycan, bolid a cărui valoare poate depăși suma de 200.000 de euro.

La câteva ore după ce Sorina Matei a distribuit secvența din emisiune, a venit și reacția Marinei Almășan, care, tot pe Facebook, și-a cerut scuze față de Tudor, „un om tare fain, tânăr de ispravă”, despre care afirma că, în urma viralizării imaginilor, a devenit „derutat, debusolat și arătat cu degetul”.

În textul inițial al postării, realizatoarea preciza că mașina era „de-mprumut” – cu toate că, pe plăcuțele de înmatriculare, apar literele BTA – însă aceasta și-a editat postarea la prima oră a dimineții și a eliminat complet noțiunea de „împrumut”, deși susține, în continuare, că mașina „nu era a lui”.

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