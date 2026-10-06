Noul director general interimar al Societății Române de Televiziune (SRTv), Sorina Matei, a publicat marți, 6 octombrie, pe pagina personală de Facebook, un fragment surprins în emisiunea „Poarta Pangrati”, realizată de Marina Almășan pe postul TVR2, în care Tudor Bota, fiul celebrei crainice a anilor ’70-’80, Cristiana Bota, angajat al Televiziunii Române în prezent, apare la volanul unui Porsche Taycan, bolid care valorează peste 200.000 de euro. „Unii oameni nu înțeleg că too much is too much” (n.r. – „ce e mult strică”) este unul dintre mesajele care însoțesc postarea publicată de Sorina Matei, la mai puțin de o lună de când a preluat frâiele TVR. Ironia face că momentul a fost surprins în exclusivitate de camerele Televiziunii Române, într-o emisiune care își propune să promoveze imaginea și valorile instituției.

Sondaj Gândul Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Vine la serviciu cu mașină Porsche, în timp ce o echipă mică de oameni stă noapte – zi să asigure funcționarea”

În postarea publicată, Sorina Matei evidențiază absurdul situației care a fost surprinsă la „Poarta Pangrati” – denumire care aparține atât emisiunii realizate de Marina Almășan, cât și intrării fizice în sediul TVR din strada Pangrati.

„În direct, pe TVR 2: O rudă a unui fost angajat TVR vine la serviciu, în TVR, cu mașină Porsche, în timp ce o echipă mică de oameni stă noapte – zi să asigure funcționarea SRTV (salarii, electricitate, carburant etc.) în condiții de executare silită, fără CA, și cu restricții.

Fostul angajat TVR are mai multe rude în TVR, angajate pe bani publici. Se pot schimba persoane, conduceri de televiziuni, legi, partide. Se poate schimba orice, la nesfârșit. Însă unii oameni nu înțeleg că too much is too much”, a scris Sorina Matei pe Facebook.

Camerele video au surprins cum realizatoarea emisiunii observă bolidul care se apropia de „Poarta Pangrati” și chiar se miră de faptul că „semnalizează” schimbarea direcției de mers. Ulterior, aceasta spune că îl recunoaște pe șofer, care este Tudor Bota, fiul „uneia dintre cele mai îndrăgite crainice ale Televiziunii Române”.

Mai apoi, Cristiana Bota coboară din mașina, iar fiul ei – angajat al TVR, așa cum afirmă chiar realizatoarea Marina Almășan în timpul transmisiunii – își face intrarea în curtea instituției și refuză să facă alte comentarii, pe motiv că „are treabă la birou”.

Cine este Cristiana Bota, una dintre cele mai îndrăgite voci din TVR în perioada anilor ’70-’80

Cristiana Bota a debutat în televiziune în anul 1971, mai întâi ca parte a redacției de cultură și a celei dedicate sectorului pentru copii și tineret. Nu peste mult timp, a fost promovată spre funcția de crainică de programe, rol pe care și l-a asumat cu mari emoții. Totuși, a fost remarcată rapid de telespectatori, care au îndrăgit vocea caldă și dicția impecabilă de care dădea dovadă.

În anii ’80, când regimul condus de Nicolae Ceaușescu a redus emisia TVR la doar două ore pe zi, Cristiana Bota a devenit una dintre puținele figuri care încă ofereau publicului o „stare de normalitate”. Bineînțeles, trebuia să respecte anumite reguli de cenzură, precum evitarea bijuteriilor mari, a coafurilor excentrice sau a hainelor stridente.

După Revoluție, a rămas în TVR, însă s-a retras din fața camerelor și a continuat să activeze ca producător, consilier de programe și realizator de emisiuni. În paralel, este mamă a doi băieți.