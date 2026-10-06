Prezentatoarea TVR2, Marina Almășan, reacționează la controversa generată de momentul în care Tudor Bota, angajat al TVR și fiul celebrei crainice Cristiana Bota, apare la volanul unui Porsche, în valoare de 200.000 de euro, în cadrul emisiunii „Poarta Pangrati”. Situația a fost sesizată de noul director general interimar al Societății Române de Televiziune (SRTv), Sorina Matei, care a publicat, pe pagina de Facebook, fragmentul video din emisiunea respectivă și a criticat nepotismele dintr-o instituție de stat, cu numeroase probleme financiare. Almășan susține că bolidul condus de Tudor Bota este un autoturism împrumutat.

„Mașina, – devenită , iată , simbol al al “opulenței angajaților TVR” – de fapt nici măcar nu era a lui, ci una de-mprumut” afirmă Marina Almășan, într-o postare pe Facebook.

„Nu-mi doresc decât să-mi cer scuze față de un om tare fain”

Mai mult, aceasta își cere iertare, în repetate rânduri lui Tudor Bota, fiul fostei crainice TVR, pentru controversa, pe care tot el, a generat-o, când a decis să o plimbe pe mama sa, celebra crainică Cristiana Bota, într-o mașină de lux.

„Nu-mi doresc decât să-mi cer scuze față de un om tare fain, un tânăr de ispravă, care se întâmplă să fie fiul unuia dintre simbolurile Televiziunii Române. Și, in acest an aniversar al TVR, chiar sunt foarte sensibilă la simboluri”, spune Marina Almășan.

„Subiectul, neanalizat bine, ar putea fi unul de scandal”

Aceasta susține că fragmentul publicat de directorul interimar al (SRTv), Sorina Matei, ar distorsiona faptele.

„Imaginea pe care am ales-o pt această postare este desprinsă dintr-un video care astâzi a făcut vârtej pe rețelele de socializare; de acolo a sărit în presa scrisă si pe ecranele televiziunilor. Scandalul vinde, iar subiectul, neanalizat bine, ar putea, da, fi unul de scandal”, menționează prezentatoarea TVR 2.

„Tudor a dorit ca aceasta să descindă dintr-o mașină elegantă”

Potrivit Marinei Almășan, mașina de lux, la volanul căreia se afla angajatul TVR, Tudor Bota, a fost împrumutat pentru a o aduce pe mama sa, celebra crainică, Cristiana Bota, la ediția aniversară dedicată acesteia. Prezentatoarea TVR2 recunoaște că a fost ideea lui Tudor Bota ca mama acestuia să își facă apariția într-o mașină de lux.

„Cine știe, poate că aflând că-și aduce mama ce va fi aniversată la TVR, Tudor a dorit ca aceasta să descindă dintr-o mașină elegantă, ca o adevărată divă, ce a și fost, în timpurile de aur ale Televiziunii Române. ( eu cred ca si Victor al meu ar fi facut la fel, pentru mine..)”, mai afirmă Marina Almășan. Cristiana Bota tocmai suferise o operatie la picior, însă nereușind să înfrunte rugămințile fierbinți ale echipei mele, cu mine-n frunte, a acceptat, pana la urmă invitatia, rugându-ne însă să-i menajăm piciorul…”, a afirmat Marina Almășan.

„Cineva a dezinformat. Cu sau fără premeditare”

Marina Almășan susține că e foarte posibil ca Sorina Matei, cunoscută ca un jurnalist redutabil, să se fi înformat greșit.

„Astăzi, intr-o postare făcută pe pagina doamnei Sorina Matei, secvența cu pricina a fost analizată intr-un mod care i-a șocat pe toți angajatii TVR, iar pe Tudor l-a prăbușit , pur și simplu. Că nu a avut timp să se documenteze sau că “sursele” nu au fost trei, cum scrie la carte, ci ceva mai puține. Da, sunt destule bube și la noi, ca peste tot. Iar un jurnalist de investigatie, mai ales ajuns intr-o pozitie care-i dă și putere, ar putea să rezolve multe din ele. Dar nu asa, lovind la întâmplare un angajat, doar pentru că, repet, cineva a dezinformat. Cu sau fără premeditare”, afirmă Almășan.

„M-a intrebat dacă pot sa-l ajut sa ajunga la doamna Sorina Matei”

Potrivit prezentatoarei, Tudor Bota ar fi încercat să ajungă la directorul interimar SRTv, Sorina Matei, pentru a clarifica situația.

„Astăzi am vorbit cu Tudor. Era derutat, debusolat, devenise, din omul discret pe care-l stim cu totii, un personaj arătat cu degetul. M-a intrebat dacă pot sa-l ajut sa ajunga la doamna Sorina Matei. Am ridicat din umeri. In schimb mi-am cerut iertare pentru că, fără să vreau, i-am provocat această nedorită furtună în viata lui…”, mai adaugă Marina Almășan.

„Probabil multi se vor aștepta să mi se întâmple ceva, dupa aceasta postare”

Aceasta recunoaște că Televiziune Română se confruntă cu o mulțime de neajunsuri și probleme de ordin financiar.

„Și vreau sa-mi mai cer iertare față de cineva : față de toti colegii mei, care , indirect, au devenit “suspectii bogați ai unei institutii sărace”. Față de cei cu salarii modeste și care fac emisiuni cu bugete de zero lei.”

Totodată Marina Almășan susține că i-ar fi teamă de consecințele pe care le-ar putea avea afirmațiile ei cu privire la această situație.

„Probabil multi se vor aștepta să mi se întâmple ceva, dupa aceasta postare. Cam cum se întâmplă, in Romania de azi. In vremurile noastre, da, ne putem aștepta la orice. Să mi se ia banii de emisiune? – exclus, pentru că fac emisiunea cu zero lei. Plătesc invitatii cu cârnati de la CrisTim și cozonaci de la Boromir și-mi țin aproape tinerii colaboratori ( care viseaza in zadar sa lucreze și ei, căndva, in TVR) cu ajutorul unor romani generoși din diaspora, care au acceptat sa-i plateasca ei, in locul TVR. Să fiu evacuată din platourile de filmare? Nici asta nu se va putea : sunt deja in stradă. Să mi se ia echipa de redactori? – complicat, caci nu prea au pe cine sa-mi ia : cu chiu cu vai, am încropit-o, din doi oameni și jumatate, cu greu alocati dintr-un efectiv redactional si așa insuficient. …A! Se poate scoate emisiunea de pe post! Da, asta se poate! Se va spune că nu are audienta , desi, in conditiile unei promovări precare, are o audiență chiar neașteptat de bună. Sau…se vor găsi alte motive. Sunt pregătită pentru orice”, afirmă Almășan.

Sorina Matei critică nepotismele din TVR, după ce Tudor Bota a venit cu un Porsche de 200.000 de euro la muncă

Noul director general interimar al Societății Române de Televiziune (SRTv), Sorina Matei, a publicat marți, 6 octombrie, pe pagina personală de Facebook, un fragment surprins în emisiunea „Poarta Pangrati”, realizată de Marina Almășan pe postul TVR2, în care Tudor Bota – fiul celebrei crainice a anilor ’70-’80, Cristiana Bota – angajat al Televiziunii Române în prezent, apare la volanul unui Porsche Taycan, bolid care valorează peste 200.000 de euro.

„Unii oameni nu înțeleg că too much is too much” (n.r. – „ce e mult strică”) este unul dintre mesajele care însoțesc postarea publicată de Sorina Matei, la mai puțin de o lună de când a preluat frâiele TVR. Ironia face că momentul a fost surprins în exclusivitate de camerele Televiziunii Române, într-o emisiune care își propune să promoveze imaginea și valorile instituției.

Fostul angajat TVR are mai multe rude în TVR, angajate pe bani publici a mai punctat Sorina Matei în postarea de pe Facebook.