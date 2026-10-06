PNL şi USR au depus sesizare la CCR pe numirile făcute de PSD și AUR la conducerilor interimare ale Radioului și Televiziunii Publice

Parlamentarii USR și PNL au depus plângere prealabilă cu privire la hotărârile prin care PSD și AUR și-au dat mâna pentru a schimba, „cu încălcarea prevederilor legale”, conducerile radioului și televiziunii publice. De asemenea, cele două partide au sesizat Curtea Constituțională. USR și PNL au solicitat revocarea integrală a hotărârilor, pe motivul neîndeplinirii condițiilor legale, întrucât nu a existat vreo ședință comună a Camerelor care să nu se fi întrunit din lipsă de cvorum.” Practic, senatorii și deputații au fost privați de dreptul de a se pronunța asupra numirii președintelui CA al SRTv, respectiv CA al SRR, care îndeplinește și funcția de director general”, se arată în comunicatul de presă transmis de cele două partide.

Sondaj Gândul Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Am realizat acest demers întrucât numirea interimară realizată în birourile permanente reunite încalcă atât legislația privind funcționarea televiziunii publice, cât și jurisprudența Curții Constituționale. Legea privind organizarea și funcționarea televiziunii și radioului public prevede ca aceste numiri să poată să fie realizate în birourile permanente reunite dacă plenurile reunite nu se pot convoca și reuni din lipsă de cvorum” a declarat liberala.

„Așadar, această procedură nu a fost îndeplinită. Nu există niciun element care să arate că s-a intenționat convocarea plenurilor reunite și că nu s-a putut realiza lucrul acesta și că nu a fost cvorum, ca atare, birourile permanente reunite s-au substituit unui text de lege care vizează plenurile reunite ale Camerei Deputaților și Senatului„, a declarat Raluca Turcan

Liberala a precizat că deja CurteaConstituțională s-a autosesizat pe o altă hotărâre a Parlamentului privind numirea din partea guvernului la conducerea televiziunii publice. Turcan a menționat că se poate pronunța Curtea Constituțională pe hotărâri ale Parlamentului sau pe acte normative dar „în acest caz birourile permanente reunite au fost alese ca subterfugiu pentru a numi conducerea televiziunii publice tocmai pentru că majoritatea creată PSD-AUR își imaginează că la Curtea Constituțională nu se poate iniția acest demers de sesizare pe hotărârile birourilor permanente reunite”.

„Sperăm ca această decizie să vină pentru că odată a fost încălcată legea de funcționare a televiziunii și radioului public și de asemenea o majoritate parlamentară, chiar și cea între PSD șiAUR, nu se poate substitui unui text de lege„, a mai spus Turcan.

„Totodată, pentru a acoperi eventuala problemă legată de faptul că această Curte Constituțională n-ar putea să verifice constituționalitatea unei hotărâri a Birourilor Permanente, am făcut și o acțiune în contencios administrativ. Am demarat această procedură, am depus plângere prealabilă pentru că din păcate asistăm la o coaliție care iubește să încalce legea, pentru că despre asta este vorba și tot acest parcurs pe care îl fac cei de la AUR și de la PSD, dacă e să ne aducem aminte, a început în momentul în care au hotărât intempestiv, ilegal și neconstituțional să modifice structura Birourilor Permanente, pentru că ei practic au fugit de plenul reunit pentru că în plen nu au majoritate. PSD-AUR nu are această majoritate, dar înainte să ajungă în plenuri, în birourile permanente reunite pentru a lua această hotărâre, repet, ilegală, au reușit tot în mod neconstituțional și ilegal să schimbe componența Birourilor Permanente, astfel încât să-și asigure această majoritate„, a declarat deputatul USR, Alexandru Dimitriu.

Deputatul USR a precizat că „suntem în fața unei fraudări a Constituției, în fața unei fraudări a legilor țării, făcută de PSD și AUR„.

„Și vreau să subliniez un lucru. În momentul în care te dai partid antisistem și aici mă refer la aur, dar tu de abia aștepți să devii sistem și să încalci legea cod la cot cu PSD, e clarcă nu ești antisistem și de fapt ești sistemul mascat doar într un antisistem care e dornic să ajungă la guvernare cu același PSD„, a mai spus Dimitriu.

În urmă cu o lună, Birourile Permanente reunite ale Parlamentului au aprobat noile conduceri interimare la Societăţilor Române şi Radio şi Televiziune. La Radio a fost desemnat pentru postul de preşedinte-director general Răzvan Dincă, iar la SRTV – jurnalista Sorina Matei, director general şi preşedinte al Consiliului de Administraţie.