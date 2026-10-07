O nouă controversă a apărut în scandalul din „familia” Televizunii Române, izbucnit marți, 6 octombrie, când noul director general interimar, Sorina Matei, a postat, pe pagina personală de Facebook, un moment surprins în ediția de luni a emisiunii „Poarta Pangrati”, realizată de Marina Almășan pe postul TVR2, în care unul dintre angajații televiziunii, Tudor Bota – fiul celebrei crainice a anilor ’70-’80, Cristiana Bota – apare la volanul unui Porsche Taycan, bolid a cărui valoare poate depăși suma de 200.000 de euro. La câteva ore după ce Sorina Matei a distribuit secvența din emisiune, a venit și reacția Marinei Almășan, care, tot pe Facebook, și-a cerut scuze față de Tudor, „un om tare fain, tânăr de ispravă”, despre care afirma că, în urma viralizării imaginilor, a devenit „derutat, debusolat și arătat cu degetul”. În textul inițial al postării, realizatoarea preciza că mașina era „de-mprumut” – cu toate că, pe plăcuțele de înmatriculare, apar literele BTA – însă aceasta și-a editat postarea la prima oră a dimineții și a eliminat complet noțiunea de „împrumut”, deși susține, în continuare, că mașina „nu era a lui”.

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Cum s-a transformat bolidul de 200.000 de euro „de-mprumut” într-unul care… nu mai e de împrumut / Unde apare „neînțelegerea” semnalată de Marina Almășan

Concret, în seara zilei de marți, 6 octombrie, la ora 21:51, Marina Almășan, realizatoarea emisiunii „Poarta Pangrati”, difuzată în direct pe TVR2, a reacționat la postarea publicată la prânz de Sorina Matei, în care noua șefă a Societății Române de Televiziune (SRTv) spunea, printre altele, că „unii oameni nu înțeleg că too much is too much” (n.r. – „ce e mult strică”).

Versiunea inițială a textului publicat pe Facebook de Marina Almășan includea următoarea frază: „Mașina, – devenită , iată , simbol al al „opulenței angajaților TVR” – de fapt nici măcar nu era a lui, ci una de-mprumut”.

Totuși, în dimineața următoare, la ora 06:33, realizatoarea Televiziunii Române a modificat textul inițial, în felul următor: „Mașina, – devenită , iată , simbol al al „opulenței angajaților TVR” – de fapt, asa cum inteleg, nici măcar nu era a lui, ci una de-mprumut”. Practic, sintagma adăugată era „așa cum înțeleg” – fără diacritice – iar varianta „de-mprumut” încă stătea în picoare.

Dar lucrurile nu se opresc aici. Opt minute mai târziu, la ora 06:41, Marina Almășan revine asupra textului modificat și prezintă versiunea finală: „Mașina, – devenită , iată , simbol al al „opulenței angajaților TVR” – de fapt, asa cum inteleg, nici măcar nu era a lui”. Pe scurt, bolidul de 200.000 de euro nu mai era „de-mprumut”.

A doua modificare pe care Marina Almășan a făcut-o în textul inițial al postării în care îi răspunde Sorinei Matei

Pe lângă foiletonul „împrumutului”, în textul editat de Marina Almășan la prima oră a dimineții, mai apare o modificare față de prima versiune a postării, publicată cu o seară înainte.

Inițial, realizatoarea a scris următorul paragraf: „Cine știe, poate că aflând că-și aduce mama ce va fi aniversată la TVR, Tudor a dorit ca aceasta să descindă dintr-o mașină elegantă, ca o adevărată divă, ce a și fost, în timpurile de aur ale Televiziunii Române”.

În versiunea finală a acestei fraze, editată la 06:33, textul se prezintă în felul următor: „Cine știe, poate că aflând că-și aduce mama ce va fi aniversată la TVR, Tudor a dorit, poate, ca aceasta să descindă dintr-o mașină elegantă, ca o adevărată divă, ce a și fost, în timpurile de aur ale Televiziunii Române”.

Practic, realizatoarea emisiunii de pe TVR2 a considerat că este necesar să evidențieze faptul că nu cunoaște clar intențiile tânărului pe care îl simpatizează.

„Tudor m-a întrebat dacă pot să-l ajut să ajungă la doamna Sorina Matei. Am ridicat din umeri” / „Lovind în Tudor, lovește într-o mulțime de colegi”

„Nu-mi doresc decât să-mi cer scuze față de un om tare fain, un tânăr de ispravă, care se întâmplă să fie fiul unuia dintre simbolurile Televiziunii Române. Și, in acest an aniversar al TVR, chiar sunt foarte sensibilă la simboluri.

Imaginea este desprinsă dintr-un video care astâzi a făcut vârtej pe rețelele de socializare; de acolo a sărit în presa scrisă si pe ecranele televiziunilor. Scandalul vinde, iar subiectul, neanalizat bine, ar putea, da, fi unul de scandal.

Am vorbit cu Tudor. Era derutat, debusolat, devenise, din omul discret pe care-l stim cu totii, un personaj arătat cu degetul. M-a intrebat dacă pot sa-l ajut sa ajunga la doamna Sorina Matei. Am ridicat din umeri. In schimb mi-am cerut iertare pentru că, fără să vreau, i-am provocat această nedorită furtună în viata lui…

M-as bucura ca doamna Sorina Matei să realizeze că, lovind in Tudor și aruncând o lumină atât de nefavorabilă asupra lucratorilor TVR, a lovit intr-o multime de colegi de-ai mei, pentru care TVR chiar reprezintă „acasă” si care, in conditii greu de imaginat, isi onoreaza profesia cu seriozitate, dăruire si profesionalism”, a mai scris Marina Almășan printre rândurile postării în care îi răspunde Sorinei Matei.

„Vine la serviciu cu mașină Porsche, în timp ce o echipă mică de oameni stă noapte – zi să asigure funcționarea”

Pe de altă parte, Sorina Matei a explicat absurdul situației care a fost surprinsă la „Poarta Pangrati” – denumire care aparține atât emisiunii realizate de Marina Almășan, cât și intrării fizice în sediul TVR din strada cu același nume.

„În direct, pe TVR 2: O rudă a unui fost angajat TVR vine la serviciu, în TVR, cu mașină Porsche, în timp ce o echipă mică de oameni stă noapte – zi să asigure funcționarea SRTV (salarii, electricitate, carburant etc.) în condiții de executare silită, fără CA, și cu restricții.

Fostul angajat TVR are mai multe rude în TVR, angajate pe bani publici. Se pot schimba persoane, conduceri de televiziuni, legi, partide. Se poate schimba orice, la nesfârșit. Însă unii oameni nu înțeleg că too much is too much”, a scris Sorina Matei pe Facebook.

Camerele video au surprins cum realizatoarea emisiunii observă bolidul care se apropia de „Poarta Pangrati” și chiar se miră de faptul că acesta „semnalizează” schimbarea direcției de mers. Ulterior, aceasta spune că îl recunoaște pe șofer, care este nimeni altul decât Tudor Bota, fiul „uneia dintre cele mai îndrăgite crainice ale Televiziunii Române”.

Mai apoi, Cristiana Bota coboară din mașina, iar fiul ei – angajat al TVR, așa cum afirmă chiar realizatoarea Marina Almășan în timpul transmisiunii – intră cu mașina în curtea instituției și refuză să facă alte comentarii, pe motiv că „are treabă la birou”.

Cine este Cristiana Bota, una dintre cele mai îndrăgite voci din TVR în perioada anilor ’70-’80

Cristiana Bota a debutat în televiziune în anul 1971, mai întâi ca parte a redacției de cultură și a celei dedicate sectorului pentru copii și tineret. Nu peste mult timp, a fost promovată spre funcția de crainică de programe, rol pe care și l-a asumat cu mari emoții. Totuși, a fost remarcată rapid de telespectatori, care au îndrăgit vocea caldă și dicția impecabilă de care dădea dovadă.

În anii ’80, când regimul condus de Nicolae Ceaușescu a redus emisia TVR la doar două ore pe zi, Cristiana Bota a devenit una dintre puținele figuri care încă ofereau publicului o „stare de normalitate”. Bineînțeles, trebuia să respecte anumite reguli de cenzură, precum evitarea bijuteriilor mari, a coafurilor excentrice sau a hainelor stridente.

După Revoluție, a rămas în TVR, însă s-a retras din fața camerelor și a continuat să activeze ca producător, consilier de programe și realizator de emisiuni. În paralel, este mamă a doi băieți.