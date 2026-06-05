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UE, cu „ochii” pe oceanele lumii. Ce este proiectul OceanEye, lansat de Comisia Europeană

UE, cu „ochii” pe oceanele lumii. Ce este proiectul OceanEye, lansat de Comisia Europeană
UE, cu „ochii” pe oceanele lumii / Sursa FOTO: Shutterstock
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Miercuri, 3 iunie, Comisia Europeană a adoptat inițiativa OceanEye. Acest proiect urmărește ca UE să-și extindă capacitățile de observare a oceanelor și să devină principalul furnizor global de informații despre mediul marin.

Obiectivul setat este ca, până în 2035, Uniunea Europeană să contribuie cu 35% la sistemul global de observare a oceanelor. În același timp, se urmărește ca același procent să fie atins și în ceea ce privește piața tehnologiilor dedicate monitorizării marine.

Protejarea ecosistemelor, grija Uniunii Europene

Într-un material legat de această inițiativă, Comisia Europeană arată că oceanele acoperă aproximativ 70% din suprafața Pământului, dar numai o mică parte a fost explorată până în prezent. Datele colectate vor fi folosite pentru protejarea ecosistemelor, dar și în activitățile economice maritime, transportul naval și securitatea maritimă.

Ca parte a acestui proiect, Comisia Europeană va înființa un Sistem Digital European al Oceanului. Acest program va reuni într-un singur punct de acces mai multe platforme și servicii europene deja existente. Tot aici va fi inclus și European Digital Twin Ocean, o replică virtuală a oceanelor care va permite monitorizarea în timp real și simularea unor scenarii privind evoluția mediului marin.

Cel mai sigur, platforma va deveni complet operațională până în 2030.

De asemenea, C.E. transmite că noua inițiativă urmărește și o coordonare mai bună între statele membre, institutele de cercetare și industrie. În prezent, sistemele actuale de observare a oceanelor sunt fragmentate.

„Cu OceanEye, Europa va conduce cursa pentru înțelegerea, protejarea și valorificarea durabilă a oceanelor”, a declarat șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Lansarea proiectului va costa 92 de milioane de euro, iar banii vor fi alocați de către Comisia Europeană din programul Horizon Europe. Din această sumă, 50 de milioane de euro vor fi direcționate către consolidarea contribuției europene la Sistemul Global de Observare a Oceanelor, 12 milioane de euro vor sprijini dezvoltarea infrastructurilor de date marine, iar alte 30 de milioane de euro vor finanța inovarea în domeniul tehnologiilor de monitorizare.

Alianță globală pentru observarea oceanelor

Dar, asta nu e tot: UE vrea să creeze o alianță mondială pentru extinderea sistemului global de observare a oceanelor, în special în regiunile insuficient monitorizate, precum Arctica. Ca parte a acestui proiect, OceanEye va dezvolta tehnologii noi, inclusiv senzori, sisteme autonome și aplicații bazate pe inteligență artificială.

În opinia Comisiei Europene, inițiativa va contribui la accelerarea transferului tehnologiilor din cercetare către piață și la stimularea investițiilor private.

Acest proiect anunțat de C.E. face parte din Pactul European pentru Oceane, adoptat în 2025. Se estimează că „economia albastră” susține aproximativ cinci milioane de locuri de muncă în Uniunea Europeană. Anual, ar genera circa 250 de miliarde de euro valoare adăugată brută.

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