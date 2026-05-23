Destinația-fantomă spre care navighează vasele de croazieră. „Insula” care nu există pe nicio hartă, dar atrage turiști din toată lumea.

Null Island este o glumă veche din comunitatea specialiștilor în hărți digitale și date geospațiale, oameni care lucrează cu programe de cartografiere și localizare, scrie CNN.

De-a lungul anilor, tot felul de date fără coordonate corecte, de la trasee Strava și anunțuri Airbnb până la hoteluri sau rapoarte despre infracțiuni, au fost asociate cu aceste coordonate. Astfel a apărut această destinație-fantomă care și-a creat o comunitate surprinzător de pasionată.

Deși fenomenul este încă rar, unele itinerarii de croazieră au început să treacă prin această zonă, transformând locul într-o adevărată atracție pentru pasionații de geografie și curiozități.

Cum a apărut Null Island

Fenomenul a început să fie cunoscut în comunitatea GIS (Geographic Information Systems) în jurul anului 2008.

Pe măsură ce datele de localizare au devenit tot mai folosite, odată cu apariția platformelor precum Twitter (acum X) și Flickr, coordonatele 0,0 au devenit punctul implicit pentru informațiile fără locație definită.

„Una dintre cele mai comune greșeli în datele de localizare este să uiți să adaugi coordonatele”, a explicat Mike Migurski, specialist în date geospațiale.

La acea vreme, Migurski lucra la studioul de vizualizare și cartografie Stamen Design și observase că foarte multe date „pluteau” în Golful Benin, într-un loc unde nu ar fi trebuit să existe nimic. Când informațiile geografice lipsesc sau sunt incomplete, sistemele le setează automat la valoarea „null” sau 0. Iar aceste valori corespund exact punctului unde latitudinea și longitudinea sunt ambele zero, în Golful Guineei. Astfel, așa s-a născut Null Island.

O glumă devenită legendă pe internet

Ceea ce a început ca un punct de colectare pentru erori de cartografiere s-a transformat treptat într-o lume fictivă creată de specialiștii care cunoșteau gluma.

În 2010, Mike Migurski a contribuit la crearea unei identități vizuale pentru Null Island. Inspirat de un celebru joc video, el a adăugat pe hartă o mică insulă imaginară la coordonatele 0,0, ca un „Easter egg” pentru cei care știau despre ce este vorba.

În aceeași perioadă, un dezvoltator pe nume Steve Pellegrin a dus gluma și mai departe, creând un site satiric care prezenta Null Island drept o destinație reală, cu steag propriu, economie și istorie. Conform site-ului, insula avea 4.000 de locuitori, „cel mai mare număr de Segway-uri pe cap de locuitor din lume” și o limbă locală numită „Nullish”. Vizitatorii erau încurajați să își contacteze agenții de turism și să își rezerve o vacanță într-o destinație descrisă drept „un loc ca niciun altul de pe Pământ”.„Obiectele pierdute” ale internetului

Dincolo de glume și folclorul online, Null Island scoate în evidență o problemă reală legată de calitatea datelor digitale. Levente Juhász, profesor de analiză geospațială la Universitatea din Florida, a început să studieze fenomenul mai atent.

„Mi-am dat seama că nu este doar ceva amuzant, ci o problemă fundamentală de calitate a datelor”, a explicat acesta. El și colegul său Peter Mooney au descoperit fotografii, afaceri inexistente și tot felul de date plasate greșit la coordonatele 0,0, un fel de „birou de obiecte pierdute” al internetului.

Fascinația pentru locurile invizibile

Pentru Russell și Gail Lee, farmecul Null Island nu ține de partea tehnică, ci de mitologia și raritatea locului.

„Vizitarea punctului 0,0 și a Null Island este ceva important”, spune Gail Lee. „La fel ca trecerea Cercului Polar, a ecuatorului sau a Liniei Internaționale a Datei, este încă un loc imaginar pe care l-ai «vizitat».”

Recomandările autorului:

Alte 25 de nave au ieșit prin Strâmtoarea Ormuz, cu aprobarea Iranului. Statul islamic a permis trecerea a 117 nave în ultimele 4 zile

Lacul misterios din Antarctica care nu îngheață niciodată. Este de 12 ori mai sărat decât oceanele lumii