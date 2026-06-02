O zi pe Pământ are 24 de ore. Dar în urmă cu 380 de milioane de ani, ziua pe Pământ avea 22 de ore.

Ziua era cu 2 ore mai scurtă cu mult înainte de apariția dinozaurilor. O zi în Mezozoic era mai scurtă. OI zi în Paleozoic era și mai scurtă, iar în Precambrian, din nou, mult mai scurtă.

În urmă cu 500 de milioane de ani, când viața animală complexă încă nu era dezvoltată, ziua avea aproximativ 21 de ore. Iar anul avea aproximativ 420 de zile, nu 365 ca acum.

Potrivit unui studiu citat de Space Daily , rotația Pământului a încetinit în miliarde de ani. Oamenii de știință au ajuns la această concluzie după ce au analizat fosilele unor corali străvechi.

Teoria a fost demonstrată în 1963, de către palentologul John W. Wells, profesor de la Universitatea Cornell. El a scris în teza sa că mecanismul de creștere al coralilor este același ca la copaci, care au inele de creștere în trunchi.

Dacă numărul benzilor dintr-un coral fosilizat din Devonianul Mijlociu prezintă mai multe zile pe an (peste 365 de zile), înseamnă că ziua era mai scurtă.

Care este cauza pentru care ziua a devenit mai lungă?

Cauza o reprezintă frecarea mareică care transferă energia de rotație de la Pământ la Lună. Luna, ca rezultat al unei ciocniri violente dintre Pământ și o altă planetă în urmă cu 4 miliarde de ani, era mai apropiată. După 3 miliarde de ani, Luna a ajuns la distanța care se află azi: 384.400 de km. Și în viitor va fi și mai îndepărtată.

Rotația planetei încetinește pe parcurs. În ultimele decenii, ziua a devenit mai lungă cu aprocimatic 1,7 milisecunde. În ultimii 2.700 de ani, ziua terestră a devenit mai lungă cu 2,3 milisecune la fiecare secol. Iar anul s-a scurtat pe măsură ce ziua a devenit mai lungă.

Oamenii de știință estimează că peste 200 de milioane de ani, o zi pe Pământ va avea 25 de ore. Iar într-un miliard de ani, ziua va ajunge la 30 de ore.

Pentru unii oameni energici cărora nu le ajung 24 de ore și ajung să muncească peste program, chiar și noaptea, ar fi o veste excelentă. Bioritmul ar fi cu siguranță schimbat după atâta timp. Probabil că ființele din viitor vor ajunge să doarmă 15 ore.

Durata anului va scădea de la 365/366 de zile la 345-350 de zile peste 200 de milioane de ani. S-ar putea ca unele sărbători naționale și religioase să fie comprimate. Iar într-un miliard de ani, un an terestru va dura numai 315 zile.

Vor fi însă două vești proaste: Luna va fi mult mai îndepărtată de Pământ, cu 7.600 de km mai departe peste 200 de milioane de ani. Iar peste 1 miliard de ani, Luna va fi cu 37.000 de km mai departe, adică la peste 421.000 de km.Nu doar că astronauții viitorului vor face un drum mai lung de la Pământ la Lună, dar luminozitatea solară reflectată de astrul nopții va fi mai scăzut. Luna va părea pe cerul nopții cu 10% mai mică. Eclipsele viitorului vor fi mai puțin spectaculoase.

A doua veste proastă: peste 1 miliard de ani, Soarele va fi cu 10% mai strălucitor, ceea ce va duce la creșterea graduală a efectului de seră, la evaporarea oceanelor și la dispariția formelor de viață de pe Pământ. E puțin probabil ca cineva să mai fie în preajmă pe Pământ, peste 1 miliard de ani, pentru a admira eclipsele solare cu o Lună mai „mică” sau a experimenta o zi lungă de 30 de ore și anul de 315 de zile.

