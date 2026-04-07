Ce s-ar întâmpla cu Pământul, dacă Soarele s-ar stinge exact în această secundă. 8 minute și 20 de secunde ar dura totul

Un scenariu extrem, dar calculat științific: dacă Soarele ar dispărea brusc, Pământul nu ar intra instant în haos. Ar exista câteva minute de liniște înșelătoare, urmate de un colaps rapid al tuturor condițiilor care fac posibilă viața.

8 minute și 20 de secunde de normalitate aparentă

Dacă Soarele s-ar stinge chiar acum, nimic nu s-ar schimba imediat. Motivul este simplu și verificat: lumina și efectele gravitaționale nu ajung instantaneu la noi. Ele călătoresc cu aproximativ 300.000 km/s, iar distanța până la Soare este de circa 150 de milioane de kilometri, conform studiilor.

Asta înseamnă că, timp de 8 minute și 20 de secunde, Pământul ar continua să primească lumină și să orbiteze normal, fără niciun semn că ceva s-a schimbat.

După acest interval, totul s-ar opri brusc. Cerul ar deveni complet întunecat, Luna ar dispărea din vedere, iar singurele puncte de lumină ar rămâne stelele îndepărtate. În același moment, și efectul gravitațional al Soarelui ar dispărea, iar Pământul ar părăsi orbita actuală, deplasându-se în linie dreaptă prin spațiu.

Primele ore, începutul răcirii globale

Fără energia solară, planeta ar începe imediat să piardă căldură. Temperatura medie globală, astăzi în jur de 15°C, ar scădea rapid. În primele 24 de ore, ar coborî cu câteva grade bune.

Atmosfera ar începe să se stabilizeze într-un mod diferit: norii s-ar diminua, deoarece evaporarea nu mai este alimentată de căldura solară. Conceptul de zi ar dispărea complet, fiind înlocuit de o noapte continuă.

Primele zile, colapsul ecosistemelor

În mai puțin de o săptămână, temperatura medie ar ajunge între -20 și -30°C. Oceanele ar începe să înghețe la suprafață, formând un strat de gheață de un metru care s-ar extinde constant.

Fotosinteza s-ar opri aproape instantaneu. Plantele și fitoplanctonul, baza întregului lanț trofic, ar muri în câteva zile. Fără ele, ecosistemele s-ar prăbuși rapid.

Animalele ar supraviețui doar temporar, folosind rezervele existente, dar scăderea temperaturii ar deveni rapid principalul factor de mortalitate.

Primele luni, transformarea planetei într-un deșert înghețat

Pe măsură ce lunile trec, temperaturile ar continua să scadă dramatic, ajungând sub -100°C. Oceanele ar îngheța pe suprafețe tot mai mari, însă în adâncime ar putea rămâne lichide pentru o perioadă, datorită căldurii interne a Pământului.

Atmosfera însăși ar începe să se modifice. Dioxidul de carbon îngheață la -78,5°C, deci ar începe să ningă cu,,zăpadă” de CO2. Oxigenul lichefiază la -183°C, azotul la -196°C.

După primul an, temperatura medie ar scădea spre -150°C..-180°C. Atmosfera nu dispare peste noapte: gazele devin lichide, apoi solide, și cad pe sol ca un strat de chiciu albăstrui. Mai întâi oxigenul, apoi azotul formează oceane şi zăpezi de aer lichid/solid. Presiunea atmosferică se prăbușește pe măsură ce gazele condensează. Pământul devine o sferă îngheţată, cu o crustă de aer solid, iluminată doar de stele.

Temperatura nu ajunge niciodată la zero absolut (-273,15°C).

Citește și

MISIUNE SPAȚIALĂ Paștele în spațiu. Cum au sărbătorit astronauții la bordul capsulei spațiale Orion în drum spre Lună
19:45
Paștele în spațiu. Cum au sărbătorit astronauții la bordul capsulei spațiale Orion în drum spre Lună
EVENIMENT LIVE Artemis II a doborât recordul misiunii Apollo 13: cea mai îndepărtată călătorie a omului în spațiul cosmic. Ce mesaje au transmis astronauții
15:11
Artemis II a doborât recordul misiunii Apollo 13: cea mai îndepărtată călătorie a omului în spațiul cosmic. Ce mesaje au transmis astronauții
MISIUNE SPAȚIALĂ NASA publică o fotografie cu Luna realizată de echipajul Artemis 2. Astronauții se pregătesc pentru primul zbor în jurul Lunii după 54 de ani
07:06, 06 Apr 2026
NASA publică o fotografie cu Luna realizată de echipajul Artemis 2. Astronauții se pregătesc pentru primul zbor în jurul Lunii după 54 de ani
ȘTIINȚĂ De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul și încearcă să îl explice și să ofere soluții
17:06, 05 Apr 2026
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul și încearcă să îl explice și să ofere soluții
ȘTIINȚĂ Descoperirea uluitoare a fizicienilor: structura care se mișcă mai repede decât lumina
22:48, 04 Apr 2026
Descoperirea uluitoare a fizicienilor: structura care se mișcă mai repede decât lumina
ȘTIINȚĂ Oamenii de știință testează o nouă substanță care ar putea înlocui cofeina. Despre ce este vorba
21:59, 04 Apr 2026
Oamenii de știință testează o nouă substanță care ar putea înlocui cofeina. Despre ce este vorba
Mediafax
Nicușor Dan recunoaște că două persoane din campania sa au fost implicate în scandalul pozelor trucate de la prezidențialele din 2025
Digi24
Fulgy, fiul Clejanilor, a fost internat la Obregia după ce a amenințat că aruncă un bloc în aer
Cancan.ro
Gabi Tamaș L-A BĂTUT pe Aris Eram la Survivor! Șoc TOTAL: a fost dat afară INSTANT
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Manechinul l-a părăsit pe celebrul milionar
Adevarul
„N-avem niciun plan, îi trimitem la moarte!" Acuzația care cutremură America despre războiul cu Iran
Mediafax
Premierul Republicii Moldova readuce în discuție ideea unirii cu România: „Cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului își dau seama că suntem foarte aproape de unire”
Click
El este bărbatul care îi dă bani Andreei Popescu: „Datorită ție pot să plătesc chiria, să cumpăr mâncare la copii”
Digi24
Cum s-a transformat jefuirea unui camion cu KitKat dintr-o veste proastă într-o oportunitate de aur pentru comunicarea de criză
Cancan.ro
Valentin Sanfira a înșelat-o! Codruța și-a luat inima-n dinți și a recunoscut motivul divorțului: 'Infidelitate'
Ce se întâmplă doctore
O fostă prezentatoare TV a renunțat la presă și s-a mutat cu logodnicul fotbalist în America de Sud: „Cel mai frumos capitol pe care îl încep…”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Companie ce angajează 120 de oameni la fabrica de drone din București. Modelul flagship produs aici decoleaza și aterizeaza pe verticală
Descopera.ro
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
Un dezgheț masiv în Arctica eliberează carbon înghețat de mii de ani

