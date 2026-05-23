Lacul misterios din Antarctica care nu îngheață niciodată. Este de 12 ori mai sărat decât oceanele lumii

Don Juan Pond este un lac misterios din Antarctica care conține atât de mult clorură de calciu, încât nu îngheață nici măcar la temperaturi extreme, sub zero grade. Situat în regiunea extrem de rece McMurdo Dry Valleys din Antarctica, Don Juan Pond are o salinitate de peste 40%, fiind unul dintre cele mai sărate corpuri de apă de pe Pământ, relatează Live Science.

Lacul conține atât de multă sare, încât apa are o consistență asemănătoare unui sirop și nu îngheață niciodată, chiar dacă temperaturile din Dry Valleys coboară frecvent până la minus 50 de grade Celsius.

Don Juan Pond are o adâncime de doar 10 centimetri și o suprafață puțin mai mică decât cea a șase terenuri de fotbal. Lacul poartă numele a doi piloți de elicopter ai Marinei SUA, Donald Roe și John Hickey. Cei doi l-au observat în timpul unei expediții de recunoaștere în anul 1961. În Dry Valleys există și alte lacuri, însă niciunul nu este la fel de sărat precum Don Juan Pond. Astfel, celelalte îngheață complet în cea mai mare parte a anului.

Oamenii de știință sunt fascinați de Don Juan Pond deoarece condițiile extreme din McMurdo Dry Valleys seamănă foarte mult cu cele de pe Marte, potrivit NASA. Planeta Roșie este extrem de rece și uscată, bogată în diverse tipuri de săruri și posibil să găzduiască apă. În apropierea lacului Don Juan Pond există dovezi ale vieții microbiene, iar cercetătorii cred că unele organisme ar putea supraviețui în aceste condiții.

Don Juan Pond are concentrații ridicate de clorură de calciu, o sare foarte solubilă care scade temperatura de îngheț a apei prin împiedicarea moleculelor de apă să formeze cristale de gheață. Cu o salinitate de 40%, Don Juan Pond este mult mai sărat decât Marea Moartă, care are o salinitate de aproximativ 34%, și de 12 ori mai sărat decât oceanele Pământului, unde salinitatea este de circa 3,5%.

Cercetătorii studiază Don Juan Pond de mai bine de 60 de ani, dar încă nu au reușit să stabilească exact de unde provin apa și clorura de calciu. De la descoperirea lacului, teoria dominantă a fost că Don Juan Pond este alimentat de ape subterane care ies la suprafață. Totuși, într-un studiu publicat în 2013, geologi de la Universitatea Brown au susținut că apa provine din umezeala atmosferică absorbită de sărurile din sol, care ulterior se scurge lent către Upper Wright Valley, zona unde se află lacul.

Imaginile surprinse de cercetători de-a lungul timpului au arătat dâre întunecate în apropierea lacului, pe care echipa le-a interpretat ca fiind sedimente umede și bogate în sare ce transportă apa către Don Juan Pond. Fenomene similare au fost observate și pe suprafața planetei Marte, sugerând că un proces asemănător ar fi putut avea loc și acolo.

Totuși, această ipoteză a fost contestată de un studiu din 2017, care a readus în discuție teoria apelor subterane. Cercetarea, bazată pe simulări computerizate, a indicat că singura modalitate prin care Don Juan Pond ar fi putut dobândi compoziția sa chimică unică este existența unei surse de apă provenite dintr-un sistem subteran adânc. Cu toate acestea, originea exactă a apei din Don Juan Pond rămâne în continuare un subiect de dezbatere în comunitatea științifică.

