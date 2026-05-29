Premierul demis, Ilie Bolojan, anunță că Romgaz a cumpărat Azomureș. Valoarea tranzacției este de 69 de milioane de euro

Ruxandra Radulescu
Premierul demis Ilie Bolojan, cel care ocupă provizoriu și funcția de ministru al Energiei, salută tranzacția prin care Romgaz a cumpărat Azomureș. Ilie Bolojan consideră că aceasta este o investiție cu rol strategic pentru România și va asigura producția de îngrășăminte pentru agricultura românească, un element esențial, în special datorită războiului din Orientul Mijlociu.

Bolojan: Este una dintre cele mai importante tranzacții din ultimii ani

”Astăzi s-a semnat contractul pentru achiziția Azomureș și s-a avizat tranzacția în Consiliul de Administrație al Romgaz.

Romgaz a preluat platforma Azomureș pentru suma de 69 de milioane de euro, din care puțin peste 46 de milioane de euro reprezintă valoarea combinatului, până la 10 milioane de euro reprezintă materia primă și stocurile de consumabile, iar maximum 13 milioane de euro reprezintă costurile necesare menținerii combinatului în funcțiune și plății salariaților în următoarele două luni, până la preluarea efectivă.

Mai sunt de obținut câteva avize: aprobarea Adunării Generale a Acționarilor Romgaz, avizul Consiliului Concurenței și cel al Comisiei de Examinare a Investițiilor Străine Directe (CEISD).

Preluarea combinatului Azomureș de către Romgaz salvează producția de îngrășăminte pentru agricultură din România și va asigura prețuri stabile pentru agricultorii noștri în anii următori.

Romgaz își diversifică activitatea și pune în valoare, prin procesare în industria românească, gazul din Marea Neagră.

Având în vedere importanța producției de îngrășăminte în contextul crizei din Golf și valorificarea în interesul economiei naționale a resurselor pe care le avem, ținând seama de impactul combinatului în județul Mureș și de numărul de angajați, peste 900, aceasta este una dintre cele mai importante tranzacții derulate în ultimii ani.

Mulțumesc echipelor de negociere pentru finalizarea în mod profesionist a tranzacției. La un preț corect în piață.

Am încredere în România!”, scrie Ilie Bolojan.

Romgaz va investi și Azomureș va deveni o divizie a companiei

Producătorul de gaze a anunțat pe 6 mai că, în urma negocierilor purtate cu reprezentanții Azomureș, s-a ajuns la un acord de principiu cu privire la principalii termeni comerciali ai tranzacției având ca obiect preluarea de către Romgaz a activității operaționale Azomureș, prin transfer de afacere (Transfer of a Going Concern).

Preluarea Azomureș de către Romgaz ar putea asigura fertilizatori la prețuri mai competitive pentru agricultura românească, în condițiile în care prețul gazului este principalul input/cost.

Întrebată despre integrarea Azomureș în business-ul Romgaz, adică inclusiv despre transformarea activității într-una profitabilă, având în vedere că actualmente combinatul este pe pierdere, oficialul Romgaz a spus că Azomureș este pe pierdere din cauza prețului gazului, principalul input.

”Deoarece vom cumpăra activele și nu compania, aceasta va deveni o divizie a Romgaz, iar activitatea va utiliza gazul onshore pe care îl vom produce. Conform standardelor contabile, nu putem recunoaște profituri interne generate de activități din interiorul companiei – astfel, gazul va fi produs de Romgaz și va fi contabilizat în situațiile financiare la cost”, a spus Trâmbițaș.

