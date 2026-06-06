Unul dintre oamenii cheie de la Ministerul Finanțelor părăsește postul de secretar de stat după 35 de ani

Daniela Pescaru, unul dintre cei mai importanți experți din Ministerul Finanțelor și omul cheie responsabil de construcția bugetului, a părăsit oficial postul de secretar de stat. Ilie Bolojan a eliberat-o din funcție la cerere. Peste o săptămână, aceasta va pleca definitiv din instituție și va ieși la pensie.

Daniela Pescaru a lăsat în urmă o carieră de 35 de ani în Ministerul Finanțelor, unde a intrat în 1991 pe un post de debutant și a parcurs toate etapele profesionale. Timp de aproximativ 10 ani, ea a ocupat funcția de secretar de stat responsabil de buget.

Deși a primit susținere în acest rol din partea PSD, a fost indispensabilă pentru toți miniștrii, inclusiv pentru Alexandru Nazare. De asemenea, ea reprezintă o excepție într-un sistem unde femeile ocupă majoritatea posturilor de conducere prin concurs, dar primesc rar numiri în funcții politice.

Nazare: „Doamna Pescaru este unul dintre oamenii de bază ai Ministerului Finanțelor”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, i-a mulțumit public pentru sprijinul acordat în reașezarea bugetului.

„Îi sunt recunoscător că a rămas alături de noi în ultimul an și că, împreună cu toți ceilalți specialiști care au înțeles gravitatea momentului din vara anului 2025, a ales să sprijine efortul de consolidare fiscală și reașezarea bugetului pe o traiectorie de normalizare. Acest proces ar fi fost mult mai dificil fără experiența, profesionalismul și dedicarea doamnei Pescaru.”

Pescaru: „A fost o onoare pentru mine să lucrez la Ministerul Finanțelor”

La rândul său, Daniela Pescaru a declarat că a venit momentul să lase loc tinerilor pe care i-a format.

„Am 40 de ani de muncă, o muncă grea, și este timpul să las locul tinerilor. Am încredere în cei care rămân, am format în această perioadă tineri profesioniști, de care sunt mândră. Cine vrea să promoveze specialiști are de unde să aleagă la Finanțe”, a declarat pentru Profit.ro Daniela Pescaru.

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