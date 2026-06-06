Prima pagină » Actualitate » Unul dintre oamenii cheie de la Ministerul Finanțelor părăsește postul de secretar de stat după 35 de ani

Unul dintre oamenii cheie de la Ministerul Finanțelor părăsește postul de secretar de stat după 35 de ani

Bianca Dogaru
Unul dintre oamenii cheie de la Ministerul Finanțelor părăsește postul de secretar de stat după 35 de ani
Galerie Foto 2
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Daniela Pescaru, unul dintre cei mai importanți experți din Ministerul Finanțelor și omul cheie responsabil de construcția bugetului, a părăsit oficial postul de secretar de stat. Ilie Bolojan a eliberat-o din funcție la cerere. Peste o săptămână, aceasta va pleca definitiv din instituție și va ieși la pensie.

Sursa foto: Mediafax

Daniela Pescaru a lăsat în urmă o carieră de 35 de ani în Ministerul Finanțelor, unde a intrat în 1991 pe un post de debutant și a parcurs toate etapele profesionale. Timp de aproximativ 10 ani, ea a ocupat funcția de secretar de stat responsabil de buget.

Deși a primit susținere în acest rol din partea PSD, a fost indispensabilă pentru toți miniștrii, inclusiv pentru Alexandru Nazare. De asemenea, ea reprezintă o excepție într-un sistem unde femeile ocupă majoritatea posturilor de conducere prin concurs, dar primesc rar numiri în funcții politice.

Nazare: „Doamna Pescaru este unul dintre oamenii de bază ai Ministerului Finanțelor”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, i-a mulțumit public pentru sprijinul acordat în reașezarea bugetului.

„Îi sunt recunoscător că a rămas alături de noi în ultimul an și că, împreună cu toți ceilalți specialiști care au înțeles gravitatea momentului din vara anului 2025, a ales să sprijine efortul de consolidare fiscală și reașezarea bugetului pe o traiectorie de normalizare. Acest proces ar fi fost mult mai dificil fără experiența, profesionalismul și dedicarea doamnei Pescaru.”

Pescaru: „A fost o onoare pentru mine să lucrez la Ministerul Finanțelor”

La rândul său, Daniela Pescaru a declarat că a venit momentul să lase loc tinerilor pe care i-a format.

„Am 40 de ani de muncă, o muncă grea, și este timpul să las locul tinerilor. Am încredere în cei care rămân, am format în această perioadă tineri profesioniști, de care sunt mândră. Cine vrea să promoveze specialiști are de unde să aleagă la Finanțe”, a declarat pentru Profit.ro Daniela Pescaru.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Mediafax
Doamna Ferrari le-a cumpărat o locuință victimelor DRONEI din Galați. Motivul
Digi24
„Arătau ca Țestoasele Ninja”: Grupuri misterioase de bărbați se aventurează tot mai des în canalele de sub New York. Ce caută ei acolo
Cancan.ro
630 lei în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Care este singura condiție
Prosport.ro
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai bătrân. Acesta a fost surprins cu alte două femei
Adevarul
Un general NATO acuză: „Românii veneau la exerciții fără drone și sisteme antidronă, organizați în aceeași structură învechită”
Mediafax
Lucruri pe care ChatGPT nu trebuie să le știe despre tine. Ce se poate întâmpla
Click
Horoscop 5-11 iunie. Taurii își rezolvă probleme financiare mai vechi, Leii au parte de o perioadă cu transformări profunde, Peștilor li se deschid uși importante
Digi24
VIDEO „Oaspeții lui Putin”. Controverse în Rusia după vizita lui Andrew și Tristan Tate: „Niște clovni occidentali. O alegere proastă”
Cancan.ro
Ce le-a cerut Vlad Verdeș, tânărul care și-a ucis tatăl polițist, magistraților. Nu le-a venit să creadă! 😲
Ce se întâmplă doctore
O mai ții minte pe Ana Maria Georgescu, artista bătută de Florin Chilian? Cum arată și cu ce se ocupă astăzi
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și cât ar costa în 2026
Descopera.ro
Adevărul nespus despre cum funcționează energizantele!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Descopera.ro
Misterul colapsului mayaș: de ce au fost abandonate marile orașe ale civilizației antice
ȘTIINȚĂ Mitul rezilienței generațiilor trecute. Cum o confundăm cu suprimarea emoțiilor
16:00
Mitul rezilienței generațiilor trecute. Cum o confundăm cu suprimarea emoțiilor
COMEMORARE BBC: Veteranii Zilei Z comemorează 82 de ani de la Debarcarea din Normandia. Alte 98 de nume au fost adăugate pe Memorialul Britanic
15:16
BBC: Veteranii Zilei Z comemorează 82 de ani de la Debarcarea din Normandia. Alte 98 de nume au fost adăugate pe Memorialul Britanic
REACȚIE Vicepreședintele PE Victor Negrescu cere accelerarea proiectului Hubului European de Securitate Maritimă
14:54
Vicepreședintele PE Victor Negrescu cere accelerarea proiectului Hubului European de Securitate Maritimă
INEDIT Mierea recuperată din mormintele egiptene sigilate în urmă cu mai bine de 3.000 de ani poate rămâne comestibilă. Cum este posibil
14:51
Mierea recuperată din mormintele egiptene sigilate în urmă cu mai bine de 3.000 de ani poate rămâne comestibilă. Cum este posibil
VIDEO Un lider PNL acuză PSD că au adus în România modelul economic „Las Fierbinți”: „Consumi pe caiet, dar altcineva plătește datoria”
14:49
Un lider PNL acuză PSD că au adus în România modelul economic „Las Fierbinți”: „Consumi pe caiet, dar altcineva plătește datoria”
FLASH NEWS Bernadette Chirac, văduva preşedintelui francez Jacques Chirac, a încetat din viață la 93 de ani
14:46
Bernadette Chirac, văduva preşedintelui francez Jacques Chirac, a încetat din viață la 93 de ani

Cele mai noi

Trimite acest link pe