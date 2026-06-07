Un tânăr de 18 ani, fără permis, s-a urcat beat la volan, a lovit o mamă cu un bebeluș, apoi a fugit

Polițiștii clujeni au reținut sâmbătă seară un tânăr de 18 ani din comuna Apahida, după ce acesta a urcat la volan fără permis, sub influența alcoolului și a lovit cu mașina o femeie de 28 de ani și pe copilul ei de 10 luni, aflat în cărucior.

Oamenii legii explică faptul că evenimentul s-a petrecut la intersecția străzilor Pintenului și Vlădeasa. Șoferul a pierdut controlul volanului, a izbit mai întâi o autoutilitară parcată și apoi a ricoșat direct în cele două victime care se aflau pe marginea drumului.

Tânărul a petrecut noaptea în arest

Victimele au fost transportate la spital pentru investigații amănunțite, iar șoferului i s-au recoltat probe de sânge pentru stabilirea exactă a alcoolemiei. Aparatul etilotest a indicat o concentrație uriașă, de 1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Procurorii au decis reținerea tânărului pentru 24 de ore. Acesta este anchetat pentru infracțiuni de vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conducere sub influența alcoolului și părăsirea locului accidentului.

”În fapt, la data de 6 iunie, în jurul orei 19:10, în timp ce conducea un autoturism pe strada Pintenului, ajuns la intersecţia cu strada Vlădeasa, tânărul de 18 ani, din comuna Apahida, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, intrând în coliziune cu o autoutilitară parcată, după care a accidentat o femeie de 28 de ani şi copilul acesteia, în vârstă de 10 luni, aflat într-un cărucior, care se aflau la acel moment pe partea carosabilă. După producerea evenimentului rutier, conducătorul auto a părăsit locul accidentului fără încuviinţarea organelor de poliţie, fiind depistat ulterior de poliţişti în curtea unui imobil”, a transmis, sâmbătă, Poliţia judeţeană Cluj.

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