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Proprietarii de câini dintr-un oraș european sunt îndemnați să spele urina animalelor de pe copaci cu apă, pentru a proteja spațiile verzi

Proprietarii de câini dintr-un oraș european sunt îndemnați să spele urina animalelor de pe copaci cu apă, pentru a proteja spațiile verzi
Sursă foto: Shutterstock
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Un cartier din Viena a introdus recomandări pentru plimbarea câinilor, inclusiv folosirea apei pentru a îndepărta urina și a proteja copacii.

Neubau, un cartier dens populat, aflat în plină dezvoltare și presărat cu cafenele și galerii, a lansat în această săptămână campania Schönes Gassi (Plimbare plăcută cu câinele).

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Proiectul vizează impactul celor 600 de câini din zonă asupra spațiilor verzi, inclusiv asupra celor aproximativ 250 de copaci plantați în ultimul deceniu pentru a contribui la atenuarea efectelor crizei climatice, scrie The Guardian.

Sub sloganul „Das Flascherl zum Sackerl” („Sticluța care însoțește punguța”), recomandările precizează că urina animalelor corodează scoarța copacilor, slăbind stratul protector și permițând potențial agenților patogeni corozivi și ciupercilor să pătrundă în trunchi.

„Deși marcarea teritoriului este o formă de comunicare pentru câini, aceasta provoacă stres copacilor din mediul urban”, a declarat Grätzllabor, un grup comunitar. „Acest lucru duce la putrezire și, în cel mai rău caz, afectează stabilitatea copacilor.”

Grupul a precizat că această campanie a fost lansată în colaborare cu „cetățeni preocupați” din capitala Austriei. De asemenea, proprietarilor li se cere să aibă la ei pungi de plastic pentru a strânge după animalele lor.

Sursă foto: Shutterstock

Proprietarii pot ridica gratuit sticle de apă de la primărie

Proprietarii pot ridica gratuit de la primărie o sticlă de apă de 270 ml, pe care să o folosească pentru a clăti zonele în care câinii urinează. Inițiativa este voluntară și ar putea fi extinsă și în alte cartiere.

Urina proaspătă a câinilor este foarte solubilă în apă, iar diluarea reduce semnificativ concentrația de amoniac și a altor substanțe nocive care pătrund în sol, diminuând totodată mirosul.

Grätzllabor a precizat că această metodă nu trebuie interpretată ca o „permisiune” pentru câini de a-și marca teritoriul pe copaci sau în spațiile verzi, ci mai degrabă ca o măsură pe care proprietarii o pot lua pentru a reduce la minimum daunele provocate de animalele lor.

Conny Sporrer, dresoare de câini, a declarat că această campanie ar putea preveni solicitările mai drastice privind soluționarea problemelor asociate deșeurilor animale.

„La Viena, nu avem nevoie de un oraș plin de interdicții pentru câini și nici de un oraș în care câinii să poată urina oriunde doresc”, le-a spus ea reporterilor, precizând că majoritatea animalelor pot fi învățate unde să își facă nevoile. „Avem nevoie de respect față de ceilalți, educație și suficiente facilități adecvate pentru câini.”

Și în alte țări au fost introduse inițiative similare

Inițiative similare au fost introduse în Japonia, Italia, Elveția și Spania, țara cu cea mai mare proporție de gospodării care dețin câini din Uniunea Europeană, de 70%. Austria are o rată relativ scăzută de deținere a câinilor, aceștia regăsindu-se în doar 17% dintre gospodării.

Berlinul, unde peste 100.000 de câini sunt ținuți ca animale de companie, după creșterea numărului de proprietari în timpul pandemiei, a început, de asemenea, să abordeze problema, renunțând la plantarea salcâmilor în unele zone, deoarece aceștia sunt deosebit de sensibili la urină.

În primăvară, districtul vestic Charlottenburg-Wilmersdorf a început instalarea unor „pietre pentru urinat”, pe care câinii să le folosească drept țintă în locul copacilor.

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