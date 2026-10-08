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Un spital din Portugalia le permite animalelor de companie să-și viziteze stăpânii internați. Efectele neașteptate asupra pacienților

Un spital din Portugalia le permite animalelor de companie să-și viziteze stăpânii internați. Efectele neașteptate asupra pacienților
Sursă foto: Shutterstock
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Începând cu 9 iulie, São João, unul dintre principalele spitale universitare publice din Portugalia, și-a deschis porțile secțiilor pentru vizitele animalelor de companie.

Proiectul „Pets and Company” reunește diferiți profesioniști din cadrul programului One Health São João, precum și din cadrul Unității de Prevenire și Control al Infecțiilor și Rezistenței Antimicrobiene și al serviciului de Umanizare al spitalului. Inițiativa face parte dintr-o strategie menită să reducă izolarea și să diminueze epuizarea provocată de spitalizările prelungit, scrie Euronews.

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Potențialul terapeutic al animalelor nu este o descoperire recentă. Țări precum Regatul Unit și Germania le folosesc în tratamente psihiatrice și de reabilitare fizică pentru oameni încă din secolul al XIX-lea. Termenul „pet therapy” (terapie asistată de animale) a fost consemnat științific în anii 1960 de un psiholog american care a descoperit întâmplător beneficiile terapeutice ale acestor intervenții.

În Portugalia, câini instruiți și certificați pentru ședințe de sprijin emoțional lucrează în spitale de mai mulți ani, inclusiv la São João, în parteneriat cu însoțitori voluntari din cadrul unor asociații.

La 30 mai 2023, o pacientă în vârstă de 77 de ani internată la Spitalul din Cascais, aflată în recuperare după un accident vascular cerebral hemoragic, a primit vizita propriului câine, într-o revedere care a avut loc într-o zonă exterioară a unității medicale.

Această experiență fără precedent este acum extinsă de São João printr-un protocol cuprinzător creat de la zero, care face un pas înainte și normalizează practica aducerii animalelor de companie în zonele destinate pacienților internați, recunoscându-le ca parte a familiei apropiate a pacientului și oferindu-le celor care au stat mult timp departe de casă momente de alinare, în condiții sanitare sigure.

Sursă foto: Shutterstock

Ce prevede protocolul?

Vizitele sunt solicitate de cadrul medical (medic sau asistent medical) responsabil de pacienți, care semnalează fiecare caz, și nu sunt disponibile tuturor pacienților din spital. Se face întotdeauna o evaluare individualizată a riscurilor și beneficiilor.

După ce este informat, echipa responsabilă de program evaluează dacă există o necesitate clinică și dacă măsurile de control al infecțiilor din locul ales permit desfășurarea vizitei. Ceilalți pacienți din salon sunt, de asemenea, întrebați dacă se simt confortabil în prezența animalelor.

După acordarea autorizației, familia pacientului trebuie să prezinte un certificat medical veterinar care să demonstreze că vaccinurile animalului și tratamentele de deparazitare sunt la zi și că acesta are un comportament compatibil cu cerințele impuse de prezența într-un spital.

„Orice profesionist, de la personalul de securitate până la un medic sau asistent medical, care observă că ceva nu este în conformitate cu protocolul poate întrerupe vizita”, a declarat Filipa Ceia, purtătoarea de cuvânt a Grupului One Health São João, pentru Euronews.

Sunt permise câini, pisici și chiar „specii mai exotice”, atât timp cât „sunt îndeplinite toate condițiile”, spune Filipa Ceia. În zonele spitalului, animalul trebuie să fie însoțit de un adult.

Fiecare pacient se poate bucura de aceste întâlniri de o jumătate de oră o dată la șapte zile. Proiectul acordă prioritate pacienților aflați în stadiu terminal sau internați pe termen lung.

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Beneficii pentru pacient și animal

Studiile privind intervențiile asistate de animale instruite indică îmbunătățiri clare ale stării clinice a pacienților: tensiunea arterială scade, iar producția hormonilor asociați stresului și anxietății este inhibată. Atunci când este implicat animalul de companie al familiei, există „un beneficiu și mai mare”, subliniază Filipa Ceia.

Inițiativa a fost lansată la începutul lunii iulie și, până în prezent, nu au fost înregistrate infecții.

Echipa din spatele proiectului dorește să revizuiască protocolul într-o etapă ulterioară pentru a corecta eventualele deficiențe. Având în vedere procedurile existente, un scenariu care să implice „incidente” este totuși „foarte puțin probabil”, subliniază Filipa Ceia.

În nordul și centrul Europei, normele privind controlul infecțiilor și sănătatea publică sunt mai stricte. Câinii de asistență au prioritate, iar atunci când sunt autorizate vizitele animalelor pacienților (de obicei pentru cei aflați în îngrijiri paliative), acestea au loc în spații izolate, respectiv în curți sau grădini deschise aflate în imediata apropiere a clădirii principale.

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