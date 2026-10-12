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Cerșetor acuzat că și-ar seda câinii pentru a stârni mila trecătorilor, în București. Este suspectat că ar fura animalele și le-ar ucide

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Un cerșetor din București, însoțit de câini aparent sedați, a stârnit revolta iubitorilor de animale. Aceștia suspectează că bărbatul ia animalele de pe stradă sau le fură și le sedează ori le ucide. După mai multe sesizări la Poliție, oamenii iau în calcul organizarea unui protest.

Iubitorii de animale se mobilizează pe rețelele sociale pentru un protest împotriva unui cerșetor din București, suspectat că sedează câinii alături de care este însoțit, pentru a stârni mila trecătorilor. Totodată, mai multe persoane suspectează că bărbatul care cere bani în diverse zone din Capitală ar abandona, ulterior, animalele sau le-ar ucide.

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„Această persoană este iar la Universitate la metrou. Aceiași căței clar sedați. Am încercat să interacționez cu ei și au ochii roșii, abia se mișcă. Nu știu exact cum se procedează și ce pot face / ce putem face. Mi se rupe sufletul”, a scris un utilizator în grupul de Facebook SOS Animal Rescue.

Un cerșetor este acuzat că ar seda câinii care îl însoțesc în diverse zone din București

Mai multe persoane ar plănui un protest. Apelul la protest este însoțit de un colaj cu imagini din stațiile de metrou și din centrul Bucureștiului. În fotografii, același bărbat apare alături de câini diferiți.

„Propun să facem un protest. Propun să ne luăm măcar o zi liberă de la muncă şi să îl căutăm pentru a protesta. Îl urmărim cu pancarte, unde îşi mută locul de cerşit acolo stăm şi noi. M-am gândit de altfel să luăm şi câţiva căţei cu noi şi recompense pentru a arăta lumii cum arată nişte căţei sănătoşi – aici e nevoie de căţei care ştiu măcar comenzile de bază şi să ignore alţi câini cu ajutorul recompenselor”, spune iniţiatorul ineditei manifestaţii, arată Observatornews.ro.

„Avem martori: Există o doamnă care i-a oferit de muncă şi a încercat să îl ajute să se integreze în societate însă fără succes. (…) Mărturia ei o am salvată în telefon, din comentarii. O putem scoate la xerox alături de un mesaj prin care informăm publicul că aceşti câini sunt sedaţi şi că nu trebuie să încurajeze cerşetoria. De altfel, putem menţiona că după ce sunt folosiţi sunt omorâţi sau abandonaţi – (femeii care a încercat să îl ajute i-a recunoscut că a omorât unul dintre câini). Putem crea un cont de social media prin care să cerem ajutorul şi altor oameni”, mai spun cei care îndeamnă la protest.

Ce spune Tudor Tim Ionescu, activist pentru drepturile animalelor

Activistul pentru drepturile animalelor Tudor Tim Ionescu spune că a primit sute de mesaje despre câinii care însoțesc un cerșetor din București. Acesta afirmă că, în vara anului trecut, Poliția a verificat animalele, dar nu ar fi cerut preluarea lor, deși niciunul nu ar fi fost sterilizat.

„Văd că situaţia continuă. Acum o să spun ceva ce ştiu că va supăra multă lume: problema cea mai mare nu este acest individ care cerşeşte, ci oamenii care îi dau bani. Când am fost la (staţia de metrou – n.r.) Unirii, în 20 de secunde, cât mi-a luat să cobor pe scările rulante, trei persoane i-au dat bani. Minim 16 lei, în 20 de secunde. (…) Înţelegeţi cât de profitabilă este activitatea asta? Şi atunci de ce ar renunţa, cât timp oamenii continuă să îi dea bani?”, spune bărbatul.

Sursă foto: Facebook SOS Animal Rescue
Sursă video: Facebook Tudor-Tim Ionescu

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