Moscova reacționează la expulzarea diplomatului rus din România. Ce a anunțat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, în urmă cu puțin timp

Olga Borșcevschi
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a venit cu o reacție rapidă după ce România a anunțat expulzarea consulului trimis de Putin în România. Zaharova anunță că Moscova va lua măsuri și susține că „acțiunile neprietenoase ale autorităților române nu vor rămâne fără răspuns”.

Rușii se pregătesc să răspundă în oglindă la expulzarea consulului

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe a fost întrebată ce contramăsuri va lua Rusia în legătură cu decizia autorităților române de a-l declara pe consulul general al Rusiei la Constanța persona non grata și de a-i retrage acordul pentru funcționarea instituției consulare.

„Acțiunile neprietenoase ale autorităților române nu vor rămâne, desigur, fără răspuns. Măsuri specifice vor fi anunțate ulterior”, a declarat Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe.

Maria Zaharova | Foto – Mediafax

Consulul Rusiei la Constanța a părăsit România

Ministerul Afacerilor Interne a confirmat că duminică seară consulul Rusiei din Constanța a plecat din România. Plecarea lui Andrei Kosilin din țară are loc după decizia CSAT luată ca urmare a incidentului cu dronă din Galați.

Andrei Kosilin a fost numit în funcția de consul al Rusiei la Constanța în ianuarie 2023.

Potrivit presei din Rusia, acesta a absolvit în 1991 cursurile Universității de Stat din Moscova, cu specializarea Relații Internaționale.

Kosilin a intrat în corpul diplomatic al Rusiei în același an și deține din 2012 rangul diplomatic de consilier clasa I. Din 2015, a fost consilier superior în cadrul celui de-al Patrulea Departament European al Ministerului rus de Externe.

El a ocupat diverse funcții în aparatul central al Ministerului rus de Externe și în cadrul Ambasadei Rusiei în România, înainte de a fi numit consul general la Constanța.

Foto: MID.RU

