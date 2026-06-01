Consulul Rusiei la Constanța a părăsit România, după ce a fost declarat persona non grata, în urma incidentului cu drona de la Galați

Consulul Rusiei la Constanța, Andrey Kosilin, a părăsit România, după ce Ministerul Afacerilor Externe l-a declarat persona non grata, a închis Consulatul de la Constanța și i-a cerut acestuia să părăsească țara noastră în termen de 72 de ore. Decizia a fost luată după ce o dronă rusească a căzut peste un bloc de locuințe din Galați.

Andrey Kosilin a părăsit România în cursul zilei de duminică. El a fost numit în funcția de consul al Rusiei la Constanța în ianuarie 2023, relatează digi24.ro

Potrivit presei din Rusia, Andrey Kosilin a absolvit în 1991 cursurile Universității de Stat din Moscova, cu specializarea Relații Internaționale.

Kosilin a intrat în corpul diplomatic al Rusiei în același an și deține din 2012 rangul diplomatic de consilier clasa I. Din 2015, a fost consilier superior în cadrul celui de-al Patrulea Departament European al Ministerului rus de Externe.

El a ocupat diverse funcții în aparatul central al Ministerului rus de Externe și în cadrul Ambasadei Rusiei în România, înainte de a fi numit consul general la Constanța.

