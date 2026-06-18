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Calendarul agențiilor de rating care vin în România și care ne-ar putea arunca în junk, dezvăluit de Ponta

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Fostul premier Victor Ponta a lansat un avertisment lucid despre pericolul în care se află România, în contextul recesiunii tehnice și a blocajului politic. Invitat în emisiunea Ai Aflat!, moderată de Ionuț Cristache, Ponta a informat că zilele acestea țara noastră așteaptă verdictul marilor agenții de rating internaționale. Urmăriți integral emisiunea pe Youtube.

Cunoscutul politician a atras atenția că ziua de 19 iunie este crucială pentru România, în contextul în care marile agenții de rating internațional vor da verdictul cu privire la situația economică a țării. Din nefericire, țara noastră este la un pas de calificativul junk, a punctat Ponta

Așteptăm cu sufletul la gură să nu fim retrogradați la categoria junk

Chestionat de moderator dacă alegerile anticipate ar fi o soluție pentru a mai atenua criza economică, invitatul a observat că pentru prima oară după 1989, sunt șanse reale ca acestea să aibă loc pentru a debloca criza politică. Însă există și un revers al acestora. E foarte posibil să ajungem acolo, e prima dată, dar din punct de vedere al unei economii și al unei țări aflate în junk, e dezastru mondial. 

Decizia lui Trump ar ajuta inclusiv România

„Rușii vor fi de vină. Dă-mi voie să fac o precizare de politică externă, am tăcut cu greu luni de zile și tot postez că Trump în sfârșit face pace cu Iranul. Doamne ajută să semneze mâine, poimâine, că e un dezastru pentru toată lumea. Dar dacă face și Ucraina cu Rusia? Noi cum mai dăm vina pe Putin? Ai noștri pe cine dau vina? Că până acum erau iranienii de vină.

Știi că mulți spun, ce mă interesează mă pe mine că se ceartă Nicușor cu Grindeanu, cu Bolojan.Nu! Atenție, așa poate o fi fost. Acum ne prăbușim cu tot avionul numit România”, a completat fostul lider social-democrat. 

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