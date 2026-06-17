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Ponta, avertisment nemilos despre România: Suntem într-un avion în picaj/Corabia se scufundă

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Fostul premier Victor Ponta a lansat un avertisment tulburător despre pericolul care pândește România. Invitat în emisiunea Ai Aflat!, moderată de Ionuț Cristache, Ponta a argumentat de ce suntem doar la un pas de prăpastie. ">Urmăriți integral emisiunea pe Youtube.

Fostul premier a atras atenția că, dacă de obicei românii fac haz de necaz în orice situație de criză, de data asta lucrurile sunt cât se  poate de serioase. Practic, sabotată de un cumul de crize pe diverse planuri, România este aidoma unui avion pe cale de a se prăbuși, avertizează Victor Ponta.

„Pilotul și cu stewardesele își dau un cap cu tăvile”

Sunt întotdeauna în mijlocul evenimentelor. Noi ne știm de foarte mult timp și facem emisiuni pe la diverse posturi, în diverse funcții pe care le-am avut. De obicei facem haz de necaz.Dar acum am venit la emisiune, nu pot să încep decât cu o chestie foarte serioasă. Vreau să-ți închizi și tu ochii și eu și cei care ne ascultă.Și să vă închipuiți că în momentul ăsta suntem într-un avion în picaj. Și că pilotul și cu stewardesele își dau un cap cu tăvile. Dom’le, nu-i de râs. Ce vreau să spun cu asta? Noi suntem, România acum… Știi că mulți spun, ce mă interesează mă pe mine că se ceartă Nicușor cu Grindeanu, cu Bolojan.Nu! Atenție, așa poate o fi fost. Acum ne prăbușim cu tot avionul numit România”, a afirmat politicianul în studioul Gândul.

La un pas de junk

Fostul premier a adus ca argument major faptul că România este în vizorul marilor agenții internaționale de rating. Și riscă să fie retrogradată la BB minus, ceea ce echivalează cu o serie de blocaje, inclusiv lipsa banilor pentru pensii și salarii.

Sunt 3 companii pe lumea asta.Nu trebuie să-și încarce lumea mintea cu ele, cu Standard & Poor ‘s, cu Moody’s,  cu Fitch, nu contează. Care în următoarele două luni trebuie să spună dacă România, care e pe buză, adică la BB minus, se duce în junk. Ce înseamnă lucrul ăsta pe înțelesul tuturor? Că totuși la noi se uită oameni deștepți, care înțeleg.Ai o afacere și ți-a scăzut la jumătate valoarea firmei.Banii din bănci nu-i mai garantează decât sistemul românesc. Bani de salarii, de pensii, ăia care îi împrumuți, nu mai sunt”.

De o lună și jumătate suntem pe „corabia nebunilor”

Situația a scăpat total de sub control de la succesul moțiunii de cenzură și insuccesul președintelui de a trece un premier. Totul seamănă cu o „corabie a nebunilor”, a explicat plastic fostul premier.

Deci nebunia asta, că pare într-adevăr corabia nebunilor ce se întâmplă de o lună jumate… De data asta, corabia se scufundă. Sigur, românul, eu, tu, Ionut, poate găsim o bărcuță, o plută, un lemn să scăpăm. Dar per total, corabia se scufundă. Iar echipajul, în loc să facă ceva, își trag cu pumni în cap, a completat Ponta. 

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